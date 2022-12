Il Natale di lontre e pinguini all'Acquario di Cattolica

Attualità

Cattolica

| 16:10 - 21 Dicembre 2022

Non saranno dolci, ma loro li preferiscono così: per le lontre e i pinguini dell’Acquario di Cattolica, i polposi pezzetti di pesce o le sardine nascoste in una torta di ghiaccio, sono più golosi del pandoro!



Acquaristi e keeper, gli addetti alla cura quotidiana degli animali, adottano anche con il cibo le tecniche di rinforzo dei comportamenti naturali delle specie. Per le lontre asiatiche, della specie Aonyx cynerea, predatori pieni di energia, si tratta di stimolare sia gioco e la curiosità, che l’istinto di caccia. Pur di scovare il cibo nascosto, le lontre improvvisano strategie di collaborazione, fino a mettere le “piccole unghie”, caratteristica che dà il nome a questa specie, sull’ambita preda.



Diverse invece le personalità e i comportamenti per Pinguini di Humboldt (Spheniscus humboldti), grandi beniamini dell’Acquario, specie originaria delle coste temperate di Cile e Peru, dove ogni individuo ha un carattere proprio. Alcuni sono pigri, altri iperattivi, i più curiosi però sono Becchetto, Pinguetta e Piumino, i tre cuccioli nati solo qualche mese fa. Ma all’arrivo di una speciale torta di ghiaccio con all’interno il loro cibo preferito - un tipo di sardina artica chiamata capelin – si accende la festa per tutta la colonia e scattano gli… auguri pinguini!



Il pubblico dell’Acquario potrà assistere da vicino alle cibature degli animali - pinguini, lontre squali e trigoni, a partire dal 26 dicembre al 8 gennaio.

Anche negli gli altri parchi Costa Edutainment Oltremare Riccione e Italia in Miniatura a Rimini, aperti nello stesso periodo e allestiti a festa, non mancheranno sorprese e stupore. Intanto, sui rispettivi siti ufficiali sono già attive le biglietterie online che assicurano i biglietti a prezzo scontato.