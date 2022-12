A chi non può più permettersi la parrucchiera: lei regala la "Permanente"

Attualità

Rimini

| 15:44 - 21 Dicembre 2022

Il cantautore riminese Sergio Cenci e la titolare del salone Francy New Style di Sant’Ermete.



L’associazione Sorridolibero Aps, capitata dal cantautore riminese Sergio Cenci, in arte Casabianca, ha messo a punto con “Regalaci un sorriso..permanente” un’ennesima iniziativa volta a sostenere, anche con le piccole cose utili nella quotidianità, le persone che attraversano difficoltà economiche.



“Questo progetto - spiega Casabianca - è nato grazie alla collaborazione con il salone Francy New Style Parrucchiera di Sant’Ermete, in Via Marecchiese 725, e prevede l’assegnazione di cinque buoni al mese, a titolo del tutto gratuito, alle persone del territorio che non possono più permettersi un trattamento dalla parrucchiera, come un taglio, una piega, o appunto la permanente. Può sembrare un’inezia, viste tutte le difficoltà che attraversiamo in questo periodo, ma spesso un atto di cura e di attenzione per sé stessi, e per il proprio aspetto, può aiutare a ritrovare dignità e autostima. Abbiamo voluto richiamare nel titolo lo slogan che caratterizza tutte le iniziative sociali che stiamo realizzando al Parco degli Artisti di Vergiano: Regalaci un sorriso, perché anche in questo caso si tratta di servizi pensati per restituire fiducia e un po’ di serenità ai nostri concittadini. La Mission di Sorridolibero non è legata solo all’aspetto artistico, ma anche e soprattutto a quello sociale: stare vicino a chi ha bisogno, dai bambini agli anziani, e più in generale a tutte le persone che attraversano momenti di crisi economica o emotiva”.



L’iniziativa sarà attiva da gennaio e rimarrà valida sino alla fine di maggio, le persone a cui assegnare i buoni saranno individuate tramite colloqui e segnalazioni delle parrocchie locali.