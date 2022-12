'Scimmie urlatrici', Anpi e comunità marocchina scendono in piazza per chiedere le dimissioni di Fiori

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 15:19 - 21 Dicembre 2022

Anpi Santarcangelo di Romagna chiede le dimissioni del consigliere Fiori (in piccolo).

Le recenti dichiarazioni su Facebook da parte del consigliere di minoranza del Comune di Santarcangelo di Romagna Marco Fiori avevano sollevato lo sdegno e non poche polemiche da parte di alcune delle maggiori personalità della politica locale come il Sindaco di Rimini Sadegholvaad o del segretario provinciale del Partito Democratico Sacchetti. Per due volte con un post sui social, Fiori aveva definito i tifosi marocchini in festa dopo le vittorie della nazionale ai Mondiali di calcio come "scimmie urlatrici" (vedi notizia precedente). Per via di queste offese choc, dunque, il gruppo di maggioranza santarcangiolese ne aveva già chiesto anzitempo le dimissioni, che non sono mai arrivate.



Per l'occasione, Anpi Santarcangelo, insieme alla comunità marocchina locale, rinnova il proprio invito a manifestare per la causa indicendo un presidio antifascista davanti alla sede del Comune previsto per giovedì 22 dicembre alle ore 19:30.