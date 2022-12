Rimini, incontro tra Ausl e amministrazione per analizzare le sfide della sanità

Attualità

Rimini

| 15:11 - 21 Dicembre 2022







Un incontro proiettato verso le prossime sfide della sanità quello di ieri, martedì 20 dicembre, in residenza comunale, tra il sindaco del comune di Rimini Jamil Sadegholvaad, l’assessore comunale alle politiche per la salute Kristian Gianfreda, la neo direttrice sanitaria dell’Ausl Romagna Francesca Bravi, il direttore generale dell’Ausl Romagna Tiziano Carradori e il direttore delle attività socio-sanitarie dell’Ausl Romagna Mirco Tamagnini.



Un’occasione per fare il punto sulle principali questioni che riguardano il sistema sanitario del territorio e sulle migliori strategie da mettere in campo per rafforzare le prestazioni socio-sanitarie ospedaliere. “Una riunione utile - spiegano il sindaco Sadegholvaad e l’assessore Gianfreda - per conoscere la nuova direttrice sanitaria Francesca Bravi, e per rinnovare, come sempre, la massima collaborazione da parte della nostra amministrazione con l’Ausl Romagna, con cui stiamo definendo importanti progetti che riguardano la tutela della salute della comunità riminese e lo sviluppo dell’area vasta della sanità romagnola, a partire dai corposi investimenti sulle Case della Salute e su un modello sanitario imperniato sul concetto di prossimità”.