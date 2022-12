Rimini, colto sul fatto e arrestato il predone delle lavanderie

Cronaca

Rimini

| 15:06 - 21 Dicembre 2022

Archivio.



É stato arrestato il ladro che ha fatto razzia in numerose lavanderie della città di Rimini. Le manette ai polsi dell'uomo, un 32enne, sono scattate questa mattina (mercoledì 21 dicembre) all'alba, durante un tentativo di furto nella lavanderia di via della Fiera. La macchinetta cambia gettoni era stata modificata dal proprietario, protetta da una barra d'acciaio proprio nel vano d'uscita delle monete: il 32enne è stato così sorpreso da una pattuglia della polizia, in abiti civili, mentre cercava di forzare la parte superiore, quella in cui vengono inseriti i gettoni.



Una volta scoperto dalla Polizia, l'uomo ha cercato di discolparsi, gridando che il ladro era scappato, quasi come se l'avesse messo in fuga lui. Ma nelle tasche sono stati trovati gettoni appena trafugati. All'interno di una borsa aveva inoltre attrezzi da scasso: uno scalpello, delle lime e cacciaviti. Si quantifica una media di 500 euro a furto, per un totale di una quindicina di colpi portati a termine.