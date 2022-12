Torna Mc Hip Hop Contest a Riccione, c'è anche la star dei videoclip di Prince e Robbie Williams

Eventi

Riccione

| 14:45 - 21 Dicembre 2022

La presentazione di Mc Hip Hop Contest, Riccione.



Dal 4 all’8 gennaio 2023 torna a Riccione, presso il Palazzo dei Congressi e il Palazzo del Turismo, l’Mc Hip Hop Contest, il grande spettacolo dell'Urban Dance. Una non stop di lezioni, contest e battle, con uno straordinario team internazionale composto da trentaquattro coreografi, docenti e ballerini, che mettono il loro talento a disposizione degli street dancers provenienti da tutt’Italia.



L’Mc Hip Hop Contest, organizzato da Idea s.r.l/Cruisin’, con il Patrocino del comune di Riccione, la collaborazione di Costa Hotels e di Federalberghi Riccione, si conferma un’esperienza unica di studio e di crescita per tutti i ballerini e in questa ventisettesima edizione presenta numerosi appuntamenti aperti a tutto il pubblico riccionese.



SPECIAL GUEST DELL’MC HIP HOP CONTEST 2023 Solo all’Mc Hip Hop Contest è possibile studiare e confrontarsi con i più grandi riferimenti internazionali dei diversi stili dell’urban dance. Mercoledì 4 gennaio alle ore 21.30 l’evento si apre son una lezione di benvenuto tenuta da tre grandi docenti Marco Cavalloro, Fritz Zamy e Simone Stella e dal 5 gennaio si sviluppano i percorsi di studio pensati per le diverse fasce d’età degli street dancers.



Il cast 2023 vede confermata la presenza di grandi coreografi italiani che hanno conquistato il prestigio mondiale e porta per la prima volta a Riccione nuovi straordinari protagonisti.



L’orgoglio nazionale è rappresentato in primis da Emanuele Cristofoli, in arte Laccio, il talento più ricercato dai grandi programmi televisivi e dai maggiori brand di moda che, dopo le esperienze all’Eurovision e a X Factor, è stato direttore della coreografia della cerimonia di apertura dei Mondiali di calcio in Qatar.



Attesissimo anche Etienne Jean Marie interprete nei videoclip dei più grandi artisti internazionali tra i quali Prince, Gery Halliwel, Robbie Wiliams e Kylie Minogue e di show come gli “MTV Music Awards” e “X factor UK”.



Poppin John, ballerino professionista specializzato nello stile popping, ha partecipato a battle e insegnato danza in tutto il mondo, i suoi numerosi video virali su YouTube hanno oltre 250.000.000 di visualizzazioni. Ha lavorato con marchi come Hyundai, Lipton, Lego, Google Chrome, Pepsi, è stato finalista nella terza stagione della NBC World of Dance; Ghetto Funk Collective, la crew impegnata a diffondere il funk in tutto il mondo, un collettivo creativo capace di ricreare lo stile di vita e l’atmosfera delle origini del funk negli anni ’70; Kyllian Toto, alias Kuty è un vero e proprio talento prodigio, ha conquistato il riconoscimento internazionale grazie alla partecipazione alle più grandi battle, freestyler e poi coreografo, naviga nell’universo artistico hip-hop con facilità e ambizione; Lorena Valenzuela è nata e cresciuta in Messico, dove ha iniziato a ballare all’età di tre anni, con la sua famiglia di ballerini Funkdation Crew ha vinto concorsi nazionali e internazionali e nel 2012 sono stati scelti per far parte di America’s Best Dance Crew.



Attraverso il coinvolgimento di queste grandi star internazionali l’Mc Hip Hop Contest e Riccione conquistano una visibilità che supera ogni confine. Un aspetto che sarà rafforzato dall’ampia produzione di immagini e contenuti social realizzati durante l’evento e grazie alla presenza e alla partecipazione di Little Shao, fotografo ambassador di Nikon, il cui obiettivo ha saputo raccontare artisti, atleti, celebrità di fama mondiale come Madonna, Tony Parker, Neymar, Rafael Nadal e grandi marchi come: Nike, PSG, Yves Saint-Laurent, Kenzo, Kia, Opéra National de Paris.



CREW CONTEST E BATTLE Con 111 crew provenienti da tutt’Italia (Sicilia e Sardegna comprese), l’Mc Hip Hop Contest torna a registrare l’importante partecipazione che era stata raggiunta nell’edizione pre-pandemia. Salire sul grande palco del Palazzo dei Congressi per essere giudicati dalla prestigiosa giuria internazionale rappresenta per i ballerini delle diverse scuole di danza l’occasione per dare visibilità al proprio lavoro, per portare in scena la loro grande passione. Le crew in gara si esibiscono nelle giornate di giovedì 5 e sabato 7 gennaio, mentre domenica 8 gennaio si tiene la fase finale che porta fino all’elezione delle crew vincitrici.



Per la prima volta nella storia dell’evento in programma anche la categoria Heels: la danza sui tacchi, tendenza che sta dilagando in tutto il mondo. Venerdì 6 gennaio è il giorno dedicato allo "Special One", i battle freestyle (1vs1) che rappresentano la vera energia e lo spirito delle danze urbane.



EVENTI E SPETTACOLI La mission dell’Mc Hip Hop Contest è raccontare il fascino delle danze urbane quale strumento per rappresentare il presente, per prefigurare il futuro, per divertirsi e condividere emozioni. Tanti i momenti di spettacolo pensati per coinvolgere i riccionesi e tutti i turisti presenti in città.



Giovedì 5 gennaio alle ore 21.00 al Palazzo del Turismo va in scena “Urban Theatre Academy", uno spettacolo di danza con i ballerini di tre prestigiose accademie di formazione: Brancaccio Danza Junior Company, DanceHaus Hip Hop Department e KC Academy (ingresso gratuito prenotazione obbligatoria sul sito www.mchiphopcontest.com), Al Palazzo dei Congressi, sempre giovedì 5 gennaio dalle ore 21.30 appuntamento con “Back to the 80’s” un party con il video-dJ Mauro Forbicini (dj Maurino) tutto dedicato agli anni ’80 (ingresso gratuito).



Il 6 gennaio dalle ore 17.00 anche la Befana balla a ritmo di hip hop, Cruisin’ in collaborazione con il Consorzio d’Area di Viale Ceccarini, anima il centro di Riccione con performance di hip hop e breakdance.



Venerdì 6 gennaio alle ore 21.00 al Palazzo del Turismo Club Alieno presenta “Suite” uno spettacolo di danza e musica con coreografie di Eleonora Gennari e Valeria Fiorini. L’ingresso ad offerta libera richiede la prenotazione obbligatoria su www.mchiphopcontest.com, tutto il ricavato sarà devoluto a favore della Cooperativa Cuore21.



Sabato 7 gennaio alle ore 21.00 al Palazzo dei Congressi appuntamento con la serata del “Dance Theater” che ospita le performance di alcuni tra i più prestigiosi ospiti dell’evento e l’attesissima sfida del Crew Of The Year.