Caro energia, a Santarcangelo si cambia: luci spente un'ora prima la mattina

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 15:16 - 21 Dicembre 2022



Al via a Santarcangelo la rimodulazione dell’orario di accensione e spegnimento dei punti luce: i lampioni si spegneranno un’ora prima la mattina invece di accendersi un’ora dopo il tramonto. È quanto ha stabilito l’amministrazione comunale a seguito del confronto con il gestore della pubblica illuminazione, previsto proprio per valutare una ricalibratura dei tempi di accensione a due settimane dall’avvio della sperimentazione.



Le operazioni di modifica dell'orario, che richiedono la riprogrammazione di oltre 100 quadri elettrici distribuiti su tutto il territorio, che controllano i circa 5mila punti luce di Santarcangelo, prenderanno il via nei prossimi giorni e saranno concluse al più tardi entro la fine dell'anno. "La riduzione di orario dell’illuminazione pubblica rientra in una serie di misure straordinarie messe in atto per contenere i costi a fronte dell’aumento dei prezzi dell’energia, che comprende anche la riduzione di temperatura del riscaldamento degli edifici pubblici", ricorda l'amministrazione comunale, che aggiunge: "Resta dunque la volontà di proseguire nello sforzo collettivo di tutta la comunità per porre un argine all’attuale situazione di crisi, ma trattandosi di una misura di carattere sperimentale e straordinario, proseguiremo l’attività di monitoraggio in essere, riservandosi la possibilità di revocare il provvedimento nel caso in cui le condizioni lo dovessero consentire".