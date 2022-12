Dramma della povertà a Rimini: trovato senza vita nella baracca in cui viveva

Cronaca

Rimini

| 13:44 - 21 Dicembre 2022

La dimora di fortuna in cui viveva il 60enne ALTARIMINI.



É stato trovato questa mattina (mercoledì 21 dicembre) senza vita, all'interno della dimora di fortuna che aveva costruito, con casse di legno e lamiere: dramma della povertà a Rimini, in via Vittime dell'11 Settembre, dove ha perso la vita un 60enne senza fissa dimora, di nazionalità rumena.



L'uomo viveva in un campo nei pressi del distributore di metano, nella zona del centro commerciale Le Befane. Il suo vicino era un altro senzatetto, che a sua volta ha costruito un rifugio di fortuna. Ed è stato quest'ultimo a chiamare l'amico, intorno alle undici, senza avere risposta, trovandolo quindi privo di vita. La causa della morte è probabilmente un malore. Il 60enne si era separato dalla moglie e viveva da senza fissa dimora, grazie alle elemosine, da diversi anni. Sul luogo del ritrovamento del corpo è intervenuta una pattuglia della Polizia.