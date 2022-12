Misano, la tradizionale Cerimonia di Fine Anno al Teatro Astra

Attualità

Misano Adriatico

| 13:33 - 21 Dicembre 2022

Cerimonia di fine anno a Misano Adriatico.

L’amministrazione comunale di Misano Adriatico incontra la cittadinanza per il tradizionale scambio degli auguri, alla vigilia del lungo weekend di Natale. L’occasione è la Cerimonia di Fine Anno, in programma venerdì 23 dicembre, alle ore 17:30, al Teatro Astra.

Si rinnova un appuntamento da sempre molto sentito, che servirà anche a fare il punto sulle attività portate a compimento durante l’anno e sui progetti per l’anno a venire. Bilancio che verrà trattato dal sindaco Fabrizio Piccioni nel suo discorso alla cittadinanza.



Come da tradizione, ci sarà anche il passaggio di consegne tra il Sindaco dei Ragazzi uscente, Viola Martini, e la nuova eletta Rebecca Ricchiuti.

Spazio, come sempre, ai talenti di Misano, con un breve saggio degli allievi della Scuola di Musica, diretti da Massimo Marches, e la premiazione degli atleti misanesi che si sono distinti in ambito sportivo nazionale ed internazionale.

Previsti riconoscimenti anche per gli studenti che, nell’anno appena concluso, si sono diplomati con il massimo dei voti e per i dipendenti comunali che sono andati in pensione.

Tra coloro che sono giunti al termine della carriera professionale, dopo anni di onorato servizio, anche il Comandante dei Carabinieri Nicola Travaglino, al quale verrà tributato il giusto saluto. Il pomeriggio si concluderà con un brindisi e con lo scambio degli auguri.