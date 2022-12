Rimini, non solo lo stadio Romeo Neri: ecco gli altri interventi sull'impiantistica sportiva

Attualità

Rimini

| 12:54 - 21 Dicembre 2022

Palasport Flaminio ARCHIVIO.





Oltre al corposo intervento allo stadio Neri, il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023/2025 del comune di Rimini, approvato dalla giunta, prevede una manutenzione straordinaria di altri due impianti sportivi per un valore totale di 575 mila euro.



Si parte il prossimo anno con la realizzazione di vari interventi di manutenzione del patrimonio immobiliare comunale a partire dal Palazzetto dello Sport, per il quale è previsto la manutenzione dell’impianto segnapunti con sostituzione dei tabelloni per un importo di 105 mila euro, la Piscina Comunale, il cui impianto di riscaldamento sarà riqualificato e la Palestra Carim, dove all’interno degli attuali spogliatoi verranno creati servizi per persone con disabilità.



Il 2024 vedrà invece la riqualificazione delle palestre Pesisti e Gemmani dello stadio Romeo Neri, la riqualificazione degli spogliatori del Palazzetto, la riqualificazione degli spogliatori di Centro sportivo di Miramare e un nuovo impianto di ventilazione nelle strutture del Centro Sportivo di Viserba.



L'anno successivo si interverrà sui campi sportivi di S. San Giuliano, Torre Pedrera, Rivabella, Lagomaggio Viserba.



“Una programmazione intensa che ci permetterà di mettere mano a numerose strutture del territorio concernenti diverse attività, così che sia possibile praticarle in ambienti moderni, sostenibili e all’avanguardia - è il commento dell’assessore ai lavori del comunale di Rimini, Mattia Morolli, e dell’assessore allo sport, Moreno Maresi – Lo sport rappresenta un motore di sviluppo e crescita fondamentale per la nostra comunità, ed è per questo che come amministrazione comunale ci impegniamo affinchè sportivi, allenatori, dirigenti e società possano essere ospitati in spazi confortevoli e rispondenti alle diverse esigenze. E' chiaro che questo programma di riqualificazione degli impianti esistenti va ad affiancare la realizzazione della nuova piscina a Viserba e il recupero e rigenerazione dell'ex Sport Village, sulla Superstrada di San Marino, con il finanziamento legato ai fondi del PNRR”.