Incidente sul lavoro a Rimini, precipita un ascensore: operaio ferito gravemente

Cronaca

Rimini

| 12:35 - 21 Dicembre 2022

Il luogo dell'incidente sul lavoro.



Cede l’ascensore e precipita verso il basso. Grave incidente sul lavoro questa mattina (mercoledì 21 dicembre), in un cantiere a Rimini, in via Giulio Mario Ceccarelli, dove un operaio specializzato è rimasto ferito nel crollo di un ascensore. L’uomo, un 45enne italiano, stava lavorando sull’impianto, quando la cabina, in quel momento al quinto piano, ha ceduto ed è precipitata. L'esatta dinamica dell'episodio è al vaglio delle forze dell'ordine: sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, la Polizia e i vigili del fuoco del comando provinciale di Rimini, che hanno liberato l'operaio, rimasto intrappolato nella cabina. L'uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale "Bufalini" di Cesena. Spetterà adesso alle forze dell'ordine e alla magistratura fare luce sull'ennesimo dramma sul lavoro, ancora una volta avvenuto all'interno di un cantiere edile: uno dei settori in cui purtroppo questo tipo di incidenti sono più frequenti.