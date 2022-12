Riccione, giardini degli asili: nuovi alberi e siepi in arrivo 

Attualità

Riccione

| 11:56 - 21 Dicembre 2022

Il giardino dell'asilo Mimosa.

Sostituzione di alcuni alberi e sistemazione delle siepi. L’amministrazione comunale interviene per ripristinare il decoro dei giardini di alcune scuole dell’infanzia riccionesi. I lavori, che il Comune affida a Geat, avranno un costo di circa diecimila euro e riguardano cinque asili riccionesi.



In particolare all’asilo asilo Fontanelle sono previsti la sostituzione di due piante (acero campestre) e il ripristino della siepe (pitosforo tobira) per 2.500 euro. All’asilo Belvedere verrà ripristinata la siepe (viburno lucido) per 2.000 euro, così come al Rodari (pitosforo tobira) per 1.000 e al Floreale (pitosforo tobira) per 1.500. Al Mimosa verranno sostituite le piante che sono state abbattute (due aceri e due tamerici) e verrà sistemata la siepe (lauroceraso) per 3.000 euro. Gli interventi verranno realizzati entro la prossima primavera.