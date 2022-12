Volley RSM, campionati fermi e Nazionali al lavoro

Sport

Repubblica San Marino

| 11:48 - 21 Dicembre 2022

Si fermano i campionati di serie B maschile e D femminile per la consueta pausa natalizia ma non si ferma l’attività della pallavolo sul Titano. Il pala Casadei, la “casa” del volley biancazzurro, ospiterà due tornei che tornano dopo due anni di stop a causa del Covid.



Per cominciare, venerdì 23 dicembre si svolgerà l’undicesima edizione del Memorial “Alessandro ‘Cassa’ Casadei” che la Federazione sammarinese di volley, assieme alla famiglia Casadei, organizza in ricordo di Alessandro, il capitano e palleggiatore della nazionale scomparso nel 2009. Partecipano la stessa nazionale maschile sammarinese assieme a due compagini di serie C regionale: la Prime Cleaning Riccione e l’Emmeci Raimbow Forlimpopoli. Prima partita alle 17.30 fra San Marino e Forlimpopoli. A seguire: Forlimpopoli - Riccione e, per finire, Riccione – San Marino.



Per questo impegno Stefano Mascetti, nelle vesti di Commissario tecnico della nazionale, ha convocato i seguenti giocatori: Marco Rondelli e Riccardo Cicconi (palleggiatori); Matteo Carigi ed Elia Lazzarini (centrali); Alessandro Morelli e Davide Bacciocchi (liberi), Andrea Lazzarini, Federico Borghesi, Lorenzo Benvenuti, Nicolò Conti e Paolo Paganelli (schiacciatori/opposti). Si valuteranno fino all’ultimo minuto le condizioni di Mattia Ricci, recentemente operatosi. Del gruppo faranno parte anche Francesco Tabarini, Ivan Stefanelli e Francesco De Luigi, vecchi compagni di squadra di “Cassa” i quali, con la loro partecipazione, intendono onorare la memoria dell’amico scomparso. “Inserirò anche qualche giocatore delle giovanili per fargli fare un po’ di esperienza – chiosa il Ct Mascetti. – Giochiamo contro due squadre di serie C davvero forti che ci terranno a fare una bella figura. Mi aspetto un torneo di buon livello in ricordo di Alessandro”.





Il 28 e 29 dicembre, invece, si gioca la sesta edizione del Memorial Paolo Benvenuti, Il torneo al femminile dedicato alla memoria del vicepresidente della Federazione sammarinese nonché ex giocatore e allenatore, prematuramente scomparso il 16 aprile 2014. La formula del torneo prevede due semifinali (mercoledì 28 a partire dalle 18) e due finali per il primo e per il terzo posto giovedì 29, sempre dalle 18. Partecipano la nazionale femminile sammarinese, Figurella Rimini Volley (serie D); VTR SG Volley Rimini (serie C) e Rubicone In Volley (serie C). Per queste due partite il Ct Cristiano Lucchi ha convocato: Elisa Bernardi e Camilla Casadei (palleggiatrici); Viola Valentini, Arianna Menicucci, Sofia Esposito ed Eleonora Ugolini (centrali); Margherita Grossi e Julia Zanotti Linda Ricciotti, Anna Rossi, Aurora Lazzari, Ludovica Ghinelli, Allegra Gobbi, Giada Colombari (schiacciatrici/opposte).

“Il memorial Benvenuti ci dà la possibilità di provare diverse giocatrici juniores che inseriremo nell’intelaiatura della nazionale maggiore – spiega Lucchi -. Questo perché l’anno prossimo, non sappiamo ancora in quali date, affronteremo i Campionati Europei Junior femminili e vogliamo vedere come le più giovani se la cavano alzando il livello di gioco”.



Albo d’oro del Memorial Benvenuti



2015 – Falco San Giovanni in Marignano (M)



2016 – Nazionale sammarinese (F)



2017 – Beach & Park San Marino (F)



2018 – Nazionale sammarinese (F)



2019 – Team 80 Gabicce (F)



2020 – non disputato



2021 – non disputato