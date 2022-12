Rimini, ruba profumi in un negozio di via corso d'Augusto: arrestato 34enne

Cronaca

10:14 - 21 Dicembre 2022

Ieri sera (martedì 20 dicembre) i Carabinieri sono intervenuti in un negozio di via Corso d'Augusto, per arrestare un 34enne italiano, in relazione a un furto compiuto all'interno dell'attività. Il giovane infatti ha prelevato dagli scaffali profumi del valore di 300 euro, bottino scoperto dai Carabinieri durante la perquisizione personale e restituito al legittimo proprietario. Il 34enne è stato arrestato per l'ipotesi di reato di furto aggravato: questa mattina (mercoledì 21 dicembre) sarà processato per direttissima.