Manovra: soppressa norma Pos, prorogato il 110%

| 08:35 - 21 Dicembre 2022

Giorgetti e Meloni.

Maratona notturna per la votazione sugli emendamenti alla manovra in commissione Bilancio alla Camera. Tra le norme che hanno avuto il via libera c'è la proroga al 31 dicembre per il 110%, mentre è stata soppressa la norma sul tetto di 60 euro per il pagamento con Pos. Tornano quindi le multe ai commercianti che rifiutano di accettare pagamenti con carte e bancomat. Rimodulata l'App18 per i 18enni: arrivano due nuovi bonus, basati sul reddito e sul merito, la 'Carta della cultura Giovani' e la 'Carta del merito'.



Torna la possibilità di rinegoziare il mutuo passando dal tasso variabile al tasso fisso e cambia la norma che rivede per il 2023 e 2024 la rivalutazione automatica delle pensioni: sale dall'80 all'85% la rivalutazione per gli assegni tra 4 e 5 volte il minimo (circa 2.000-2.500 euro), mentre per le pensioni più alte gli scaglioni vengono rivisti con una riduzione della percentuale.