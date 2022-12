Polstrada in lutto, muore a 65 anni l'ispettore Raffaele Chianca

Attualità

Rimini

| 08:13 - 21 Dicembre 2022

Raffaele Chianca.

Polstrada di Rimini in lutto per la scomparsa dell'ispettore superiore Raffaele Chini. Aveva 65 anni e fino al 2017 era alla guida della sezione di polizia giudiziaria. Si è fatto apprezzare per il suo attaccamento al servizio ma anche per la sua grande umanità e il rispetto verso i colleghi. Lascia la moglie e una figlia. I funerali saranno celebrati domani (giovedì 22 dicembre) alle 10 nelle parrocchia Santa Maria Maddalena in via dell'Edera 2.



Il ricordo dell'Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale di cui era anche consigliere nazionale: Asaps presieduta da Giordano Biserni saluta "un amico, un grande poliziotto, un vero professionista" non sono passate inosservate le infinite testimonianze d'affetto arrivate dopo la notizia "della tua scomparsa. Una reazione di affetto così corale e grande che ci è stato dato di vedere solo quando abbiamo pubblicato la notizia di un Caduto in servizio".