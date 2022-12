Calcio Eccellenza: Malo alla Savignese, Protino al Tropical Coriano

Sport

Savignano sul rubicone

| 20:09 - 20 Dicembre 2022

Alberto Malo è della Savignanese.





Colpo di mercato in entrata per la Savignanese, che si aggiudica le prestazioni di un calciatore ricercato da tanti club. Si tratta di Alberto Malo, talentuoso trequartista classe 1995 che, dopo diversi anni di livello in varie piazze (Cotignola, Alfonsine, Castrocaro e Mezzolara solo per citarne alcune) e l’ultima esperienza alla Victor San Marino nella prima parte della stagione 2022/23, ha deciso di sposare il progetto gialloblù.

Malo aveva lasciato il Victor San Marino il 2 docembre per approdare al Vignola rescindendo il contratto pochi giorni dopo il suo debutto.

Il regolamento nei dilettanti prevede che durante la sessione di mercato, un giocatore può cambiare più maglie solo se le società che lo tesserano, sono dilettantistiche.



L'A.S.D. Tropical Coriano è lieta di annunciare l'acquisto dell'attaccante Pietro Protino, classe 1999, proveniente dalla Savignanese. Protino ha in passato vestito le maglie del Rimini Calcio, in Serie D, poi in Eccellenza con Fya Riccione, Cattolica e Del Duca Grama.