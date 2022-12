Basket D, Dolphins Riccione vincente contro il Selene (78-71)

Sport

Riccione

| 18:02 - 20 Dicembre 2022

Tornano alla vittoria i Dolphins di Riccione contro il Basket Selene di Sant'Agata sul Santerno in quella che era la quinta giornata del girone di ritorno (78-71: 18-18, 24-14, 16-20, 20-19). La partita parte con un ritmo molto blando da parte di entrambe le squadre che si studiano e non spingono subito sull'acceleratore. Diverse le conclusioni che, da una parte e dall'altra, si spengono sui ferri del Pala Nicoletti ed il primo quarto finisce in sostanziale parità (18-18).



Al rientro dopo la pausa breve, i ragazzi di coach Ferro decidono che è il momento di provarci e con alcune ripartenze veloci riescono a servire Cortini ed Amati che concludono alle plance in velocità. Niente da fare ancora nei tiri da oltre arco dove le squadre non riescono ad essere pericolose.



Per i Dolphins ancora fuori causa Luca Raffaelli che è in panchina con i compagni ma ancora dolorante per i postumi della scavigliata rimediata due settimane prima.

Andiamo al riposo lungo con 10 lunghezze di vantaggio (42-32).



Nel terzo quarto si accende anche Luigi Procaccio che, sui ribaltamenti di Calegari, spara e fa centro dai 6,75 mt e, con l'aiuto di Bomba e Gardini che lottano sul pitturato arriviamo anche fino al massimo vantaggio di 16 punti.



Purtroppo i Dolphins non riescono ad essere costanti e qualche errore di troppo consente all'avversario di ricucire lo svantaggio fino ai -6 di fine terzo quarto e anche al -1 nel ultimo periodo.



I delfini, però, consapevoli del loro valore non si fanno spaventare dal rientro degli avversari e, proprio nei minuti finali, lottano con Chistè sotto le plance (saranno 10 i rimbalzi per lui) non consentendo doppi tiri alla Selene e puniscono sulla ripartenza riuscendo a fare proprio anche l'ultimo parziale ed assicurarsi la vittoria con un margine rassicurante.



Al ritorno dalle feste natalizie le due ultime partite del ritorno proprio contro le nostre avversarie dirette ed il recupero contro Selene. Il 7/01/2023 trasferta a Cesena.



DOLPHINS: Cortini 18, Procaccio 16, Bomba 13, Calegari 12, Gardini 10, Amati 9, Chistè, Raffaelli, Protti, Ka.