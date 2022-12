Rimini, archivio dell’orrore nel pc di un agente di polizia locale: arrestato per pedopornografia

Cronaca

Rimini

16:29 - 20 Dicembre 2022

Archivio.

Un 58enne agente della polizia locale, in servizio nel territorio riminese, è stato arrestato per l'ipotesi di reato di detenzione di materiale pedopornografico, oltre 200.000 file, secondo le prime indiscrezioni. L'uomo, difeso dall'avvocato Marco Tonti, si trova ora agli arresti domiciliari. É stato sospeso dal servizio automaticamente, come previsto nei casi in cui viene applicata una misura restrittiva. Le indagini, coordinate dalla Dda di Bologna, sono state effettuate dalla Polizia Postale e sono sfociate nella perquisizione domiciliare, che ha portato al sequestro di computer, smartphone, hard disk esterni e chiavette, ma anche di alcuni album fotografici, con contenuti di carattere pedopornografico. Questa mattina (martedì 20 dicembre) il gip Vinicio Cantarini ha convalidato l'arresto, disponendo per l'indagato gli arresti domiciliari. Al momento - riporta l'Ansa - non ci sono riscontri sullo scambio di materiale pedopornografico tra il 58enne e altre persone.