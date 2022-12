Anche a Bellaria una campagna per promuovere lo shopping nei negozi di vicinato

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 15:51 - 20 Dicembre 2022

Un'iniziativa per sostenere il commercio nei negozi di Bellaria Igea Marina. Si chiama "Dream Shopping" ed è una campagna di comunicazione, diretta a cittadini, ma anche ai turisti presenti in città e ai visitatori, invitandoli a effettuare acquisti nelle attiività di Bellaria Igea Marina. Varata dall'amministrazione comunale e Fondazione Verdeblu, seguendo una proposta di Confcommercio, Dream Shopping prevede anche un elenco di tutti gli esercizi aperti durante le festività, consultabile attraverso l'app del comune di Bellaria Igea Marina e su tutte le pagine istituzionali e promozionali della città.





Dream Shopping è un'iniziativa nata da una collaborazione con le categorie economiche del settore che vuole essere un messaggio di sensibilizzazione verso una scelta a sostenere il commercio locale facendo una scelta di comunità - Spiega il sindaco Filippo Giorgetti - Sostenere il proprio territorio è fondamentale per mantenere non solo le attività aperte ma anche tutelare un presidio di cura del proprio territorio; pertanto la nostra proposta è di essere sempre più vicini al commercio di vicinato e locale".