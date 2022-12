A Gradara, per le feste, tra arte e musica

Eventi

Gradara

| 15:38 - 20 Dicembre 2022

La Rocca di Gradara.

A Gradara l’atmosfera delle feste è nel pieno del suo fascino. Strenne, luci, addobbi e animazioni si uniscono al richiamo delle bellezze storico-artistiche, rendendo il borgo medioevale una tappa irrinunciabile durante il periodo natalizio.



Fra le tante iniziative in programma non poteva certo mancare il tradizionale “Concerto di Natale” per allietare i visitatori del caratteristico borgo con il calore della musica. Quest’anno saranno le voci del Coro “In - Canto” dell’istituto Comprensivo di Cattolica ad esibirsi per la gioia del pubblico con un repertorio natalizio perfetto per scaldare i cuori. Il coro, diretto dalla maestra Claudia Giunta, è formato da oltre sessanta voci di bambini e adulti, figli, genitori, compagni di scuola, insegnanti, ex alunni uniti dalla stessa grande passione per la musica. Il concerto, promosso da Gradara Innova s.r.l. in collaborazione con il Comune di Gradara, va in scena scena mercoledì 21 dicembre alle ore 21 (ingresso gratuito), nel piccolo e suggestivo Teatro Comunale, a pochi passi dalla Rocca di Gradara.



Grazie alla collaborazione tra la Direzione della Rocca, Gradara Innova s.r.l. e la cooperativa Coopculture, durante le feste la Rocca di Gradara sarà visitabile con orari estesi: lunedì 26 dicembre (Santo Stefano) e lunedì 2 gennaio le preziose sale della dimora museale e la famosa Camera di Francesca saranno visitabili dalle 9.30 alle 19 (la biglietteria chiude alle 18.15). Domenica 1° gennaio, in seguito alle direttive del Ministero della Cultura, la Rocca sarà eccezionalmente aperta a titolo gratuito come parte dell'iniziativa “Domenica al museo”, che prevede che i musei e i parchi archeologici statali siano aperti gratuitamente la prima domenica di ogni mese.