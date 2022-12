Pennabilli, 113.000 euro di contributi dal pnrr per l'innovazione digitale

Attualità

Pennabilli

| 14:56 - 20 Dicembre 2022

Il sindaco pennese Mauro Giannini.



Oltre 113.000 euro di contributi in arrivo a Pennabilli per l’innovazione digitale. Sono tre distinti finanziamenti, dal Pnrr, che si aggiungono al contributo di 14.000 euro già ottenuto per l'adesione a Spid, Cie e nodo Idas.



Le risorse saranno investite per la creazione di un nuovo sito internet istituzionale, per l'adesione alle piattaforme Notifiche Digitali e Digitale Nazionale Dati.



Il sindaco Mauro Giannini evidenzia "con soddisfazione l’impegno e l’efficienza di tutto l’apparato comunale e in questo caso porge un sentito ringraziamento alla responsabile del servizio amministrativo, finanziario ed economico Tiziana Verzino e la collaboratrice per il Pnrr Miriana Caliendi".