Il comandante della Legione "Emilia Romagna" in visita al comando provinciale dei Carabinieri

Il Comandante della Legione Carabinieri “Emilia Romagna”, Generale di Brigata Massimo Zuccher ha effettuato questa mattina (martedì 20 dicembre) la tradizionale visita per gli auguri natalizi al personale del Comando Provinciale Carabinieri di Rimini.



L’alto Ufficiale, accompagnato dal Comandante Provinciale Colonnello Mario La Mura, ha incontrato una rappresentanza di Ufficiali, Marescialli, Brigadieri, Appuntati e Carabinieri in servizio nella provincia, le articolazioni Forestali i delegati della Rappresentanza Militare e dell’Associazione Nazionale Carabinieri.



Nell’occasione ha consegnato 3 le Medaglie Mauriziane, al merito di dieci lustri di carriera militare, al S. Ten. Vincenzo Sirico, Comandante della Tenenza di Cattolica, al Lgt. C.S. Gianluca Freddo, Comandante del Nucleo Comando della Compagnia di Rimini e al Lgt. C.S. Cosimo D’Errico, Capo Sezione Amministrativa del Comando Provinciale di Rimini, rivolgendo loro "il plauso per l’impegno e la professionalità profusa, ricordando altresì l’intrinseco valore morale e di guida che la medaglia racchiude, esempio per i più giovani affinché possano trarne insegnamento sotto il profilo professionale ed umano".



Il Gen. Zuccher ha successivamente incontrato il Prefetto Forlenza, con il quale si è intrattenuto per discutere di tematiche di comune interesse, quali i presidi territoriali dell’Arma in provincia, oltre alle strategie di contrasto alla criminalità in vista della prossima stagione estiva.