San Giovanni, gli auguri di Natale alla cittadinanza per presentare tre importanti progetti sociali

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 14:43 - 20 Dicembre 2022

Un momento della serata.





Una serata speciale, quella degli auguri natalizi alla cittadinanza, è stata l'occasione per presentare tre progetti di grande rilevanza per il sociale. Come evidenzia l'amministrazione comunale, ieri sera (lunedì 19 dicembre), al Teatro Massari di San Giovanni in Marignano, "è andato in scena un modello di comunità basato sulla centralità dell’inclusione creata dai tanti ed importanti attori protagonisti".



Presenti, insieme al sindaco Daniele Morelli, alla vicesindaca Michela Bertuccioli e all’assessore Nicola Gabellini, i rappresentanti dell’istituto comprensivo statale e di Ancora servizi, che stanno attuando il progetto di educatore di comunità; le associazioni di volontariato coinvolte in "Progetto di vita", l’associazione dei commercianti marignanesi “Il Granaio dei Malatesta” che ha presentato il progetto “Insieme per il sociale” a favore dell’associazione Davide Pacassoni e della Caritas ed infine la Caritas Diocesana di Rimini che ha approfondito lo strumento del Fondo per il Lavoro. "Si tratta di iniziative che mirano allo stesso obiettivo: la realizzazione di ogni cittadino, a partire proprio da chi versa in situazioni di maggiore fragilità psico-sociale, culturale ed economica", argomenta l'amministrazione comunale.



“Progetto di vita” nasce dal desiderio di implementare il nuovo modello di organizzazione del servizio di inclusione scolastica, promosso all’interno dell’istituto comprensivo statale di San Giovanni in Marignano, che ha portato all’adozione di un protocollo d’intesa tra comune, istituto comprensivo e cooperativa. L’innovazione del progetto è quella del lavorare in rete e del creare contaminazioni tra agenzie educative ed ambiti di vita, andando ad investire la quotidianità della persona con diverse abilità, non limitandosi all’aspetto formativo, ma interessando quello aggregativo, sportivo, relazionale, perché la persona sia vista nella sua interezza e le vengano concesse le migliori opportunità di realizzazione.



In occasione del Natale si è pensato poi anche alla solidarietà. Non per tutte le famiglie è semplice pensare a tempo libero, sogni, progetti. Perché sia possibile l’inclusione è fondamentale che tutti possano accedere alle opportunità esistenti. Per questo i commercianti del centro, riuniti nell’associazione commerciale Granaio dei Malatesta, hanno ideato “Insieme per il sociale”, un progetto di vicinanza e prossimità per chi si trova in difficoltà. I commercianti, in collaborazione con la Unità Pastorale Gesù Risorto SGM, Caritas Parrocchiale, e a Davide Pacassoni odv realizzeranno, nel tempo di Natale, i piccoli desideri di chi si trova in difficoltà: comprare un giocattolo, un paio di scarpe, una colazione al bar oppure una cena, o ancora promuovere l’acquisto di materiali didattici ed educativi, che permettano di sviluppare nuove autonomie. Questa scelta va di pari passo con quella dell’amministrazione comunale di non installare le tradizionali luminarie, ma di collocare un simbolo per ogni frazione (un albero luminoso) quale manifestazione di sobrietà e contestuale sostegno sociale e comunitario delle situazioni di fragilità del territorio.



L’impegno per un “Progetto di vita” verso l’autonomia non può che passare per il mondo del lavoro. La Chiesa riminese nel 2014, attraverso la Caritas Diocesana, si è attivata per creare il Fondo per il Lavoro, con l’obiettivo di facilitare l’inserimento lavorativo delle persone che, oltre ad essere disoccupate/inoccupate, versano in condizione di reale disagio economico attraverso due tipologie di intervento economico. Se l’azienda stipula un contratto di lavoro a tempo indeterminato, o determinato ma con una durata minima di sei mesi, il Fondo eroga al datore di lavoro, per la durata massima di dodici mesi, un contributo a fondo perduto pari al 15% del costo lordo complessivo di ogni lavoratore. Se invece il lavoratore viene assunto con un contratto di tirocinio formativo, in aggiunta all’indennità che il datore di lavoro corrisponde mensilmente, il Fondo versa direttamente al dipendente un’ulteriore indennità mensile. Anche il comune di San Giovanni aderisce alla convenzione garantendo questa opportunità per i marignanesi e promuovendo attraverso le associazioni di categoria presenti alla serata, il coinvolgimento delle imprese ed attività economiche. Già diversi cittadini di San Giovanni hanno ottenuto una posizione lavorativa grazie a questo strumento.