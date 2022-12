La storia di Rimini, il volume curato da Annamaria Gradara presentato al Museo della Città

Attualità

| 14:27 - 20 Dicembre 2022

Dalla preistoria ai giorni nostri, arriva in queste ore in libreria e in edicola un nuovo volume della collana “La storia d’Italia”, pubblicata dall’editore Typimedia, dedicato a Rimini.



Il libro racconta il bagaglio culturale millenario che si cela nella patria dell’ospitalità, un viaggio che parte dalla preistoria, tocca il Medioevo, porta a scoprire l’egemonia dei Malatesta e consente di scoprire quale fu nel 1843 il primo stabilimento balneare della perla della Romana.



Mercoledì 21 dicembre, alle ore 17:30, nella sala del Giudizio nel Museo della Città (in via Luigi Tonini 1) viene presentato il libro "La Storia di Rimini. Dalla Preistoria ai giorni nostri". Alla presentazione, moderata dalla giornalista Vera Bessone, intervengono la presidente dell’Istituto storico di Rimini, Oriana Maroni, la curatrice del volume, Annamaria Gradara, l’Editore di Typimedia, Luigi Carletti, alla presenza della Vicesindaca Chiara Bellini.



Racconta l’autrice, Annamaria Gradara: “Spesso Rimini è quasi esclusivamente associata alla sua storia di città turistica. Quindi a una narrazione legata ai decenni dal dopoguerra a oggi, e al massimo a quei 180 anni che sono passati da quando si sono gettate le basi dell'economia turistica. In realtà la storia di Rimini è ricchissima e il ruolo della città e del territorio, sin dall'epoca pre-romana e romana, è strategico”. “L'obiettivo che mi ero prefissata - spiega - era quello di fare incuriosire i lettori e cercare di fare conoscere in maniera per così dire tridimensionale la città, la sua lunga storia, i tanti personaggi importanti, le vicende anche meno conosciute. Io stessa ho imparato tantissimo”.