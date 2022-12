Bilancio, Tari e le aliquote Irpef e Imu al centro del consiglio comunale di Santarcangelo

Attualità

Santarcangelo di Romagna

14:24 - 20 Dicembre 2022

La sindaca Alice Parma FACEBOOK.





È convocato per le ore 20 di giovedì 22 dicembre il consiglio comunale di Santarcangelo, che si svolgerà in seduta pubblica con modalità mista. Dopo i preliminari di seduta, l’ordine del giorno prevede quattro punti che saranno illustrati dall’assessore al bilancio, Emanuele Zangoli.



Prima di tutto all’assemblea sarà sottoposta una variazione al bilancio 2022/24 (esercizi 2022, 2023 e 2024), poi l’aggiornamento del Documento unico di programmazione 2023/25. A seguire l’approvazione delle aliquote dell’addizionale comunale all'Irpef per l'anno 2023 e di quelle dell’imposta municipale propria (Imu), sempre riferite al prossimo anno.



Gli atti collegati al bilancio 2023 proseguiranno con la verifica della quantità e qualità delle aree e dei fabbricati da destinare a residenza, attività produttive e terziario che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie, da parte dell’assessore al patrimonio e alla pianificazione urbanistica, Filippo Sacchetti.



Prevista poi la sospensione della seduta per una riunione della giunta, chiamata ad approvare tariffe e servizi a domanda individuale 2023. La ripresa del Consiglio vedrà ancora l’assessore Zangoli presentare all’assemblea il bilancio di previsione 2023/25 e la modifica al regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (Tari).



Sarà invece l’assessore ai servizi demografici e cimiteriali, Danilo Rinaldi, a illustrare il nuovo regolamento comunale per il servizio di illuminazione votiva nei cimiteri comunali, mentre l’assessore ai rapporti con le società partecipate, Angela Garattoni, presenterà la revisione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune. La sindaca Alice Parma, infine, sottoporrà all’approvazione del consiglio il rinnovo della convenzione tra Provincia di Rimini e comune di Santarcangelo per il servizio in forma associata delle funzioni di segretario generale.