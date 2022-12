Santarcangelo, 73 imprese riceveranno i contributi contro il caro energia

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:17 - 20 Dicembre 2022





Sono 73 le imprese che beneficeranno del contributo messo a disposizione dall’amministrazione comunale di Santarcangelo per mitigare l’incremento dei prezzi dell’energia e delle materie prime, che negli ultimi mesi si è aggiunto agli effetti negativi della pandemia che ancora si stanno ripercuotendo sul tessuto socioeconomico del territorio. “Il bando è nato proprio con l’obiettivo di sostenere le imprese, in particolare le attività di vicinato più piccole e delle frazioni – affermano gli assessori alle attività economiche, Angela Garattoni, e alle politiche per il lavoro, Emanuele Zangoli – che sono state fra quelle più colpite dagli eventi recenti: in questo senso siamo soddisfatti di una misura che ha consentito di andare in aiuto di tante attività economiche anche delle frazioni”.



I contributi a fondo perduto erano infatti destinati ad attività commerciali di vicinato, pubblici esercizi e artigianato alimentare situati in tutto il territorio – e particolarmente nelle frazioni – che non avevano usufruito delle misure di sostegno relative all’utilizzo del suolo pubblico. Le risorse stanziate dall’amministrazione comunale ammontavano complessivamente a 30mila euro, mentre i singoli contributi avranno un tetto massimo di 300 euro.



Nel frattempo, sono una decina le domande per accedere al contributo destinato a sostenere le associazioni del terzo settore di Santarcangelo per far fronte all’aumento dei costi energetici e riuscire così a proseguire le proprie attività sociali e di volontariato. Lo stanziamento per finanziare il bando, scaduto alle ore 9 di ieri (lunedì 19 dicembre) ammonta a 5.300 euro, ma potrà essere rifinanziato sulla base di eventuali risorse aggiuntive.