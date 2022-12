I redditi della giunta di Rimini, è l'assessore Maresi il 'paperone'

Attualità

Rimini

| 13:28 - 20 Dicembre 2022

L'assessore Moreno Maresi.



Sono state pubblicate sul sito del comune di Rimini le dichiarazioni sulla situazione patrimoniale e reddituale dei pubblici amministratori riferite all’anno 2021, rilasciate ai sensi del D.Lgs. 33 del 2013 e della legge 441/82.



Il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad ha dichiarato un reddito di 48.266 euro. Il "Paperone" in giunta è l'avvocato Moreno Maresi, con un reddito di 391.049 euro, seguito dall'assessore Montini con 67.761 . Per la vicesindaca Chiara Bellini, reddito di 37.940 euro. Mediamente in giunta il reddito degli assessori oscilla tra i 30.000 e i 40.000 euro annui.



In giunta spicca Nicola Marcello con 402.721 euro, Marco Zamagni 69.029 euro, Gioenzo Renzi ha un reddito di 59.893 euro, Filippo Zilli di 21.280 euro, Enzo Ceccarelli 11.387 euro.