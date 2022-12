Tour de France in Italia, tappa a Rimini: a ore gli annunci ufficiali

Sport

Rimini

| 13:02 - 20 Dicembre 2022

Tour de France ANSA.



Dopo tanti rumors e dopo le conferme ufficiose, ora è certo: il Tour de France 2024 partirà dall'Italia e anche Rimini sarà interessata dal passaggio della carovana dei ciclisti di una delle competizioni più importanti del panorama sportivo internazionale.



I dettagli saranno svelati in una duplice conferenza stampa, la prima a Firenze e la seconda a Bologna. La prima tappa, secondo i rumors già trapelati, partirà da Firenze, con omaggio a Gino Bartali, per concludersi a Rimini. La seconda tappa sarà invece dedicata a Marco Pantani, con il via a Cesenatico.



Tornando alle conferenze stampa di presentazione, la prima a Firenze domani (mercoledì 21 dicembre) alle 18, nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, in presenza dell'ambasciatore francese Christian Masset e di Christian Prudhomme, direttore del Tour de France. Dopodomani (giovedì 22 dicembre) la conferenza a Bologna, all’Auditorium Opificio Golinelli, in via Paolo Nanni Costa, 14. Interverranno: il presidente della Regione Stefano Bonaccini, il sindaco di Firenze Dario Nardella, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. Saranno presenti Christian Prudhomme, Vincenzo Nibali, ultimo vincitore italiano della Grande Boucle, Giuseppe Saronni, Vittorio Adorni. E Davide Cassani presidente dell’agenzia di Promozione turistica della Regione Emilia-Romagna. A condurre la giornalista Barbara Pedrotti. Sky sport sarà presente con collegamenti in diretta.