Novafeltria, tante generose donazioni a favore dell'associazione Tana Libera Tutti

| 13:46 - 20 Dicembre 2022

Il pony Quarzo.



L'associazione “Tana libera tutti”, in occasione del Natale e a lavori ultimati, ringrazia la Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini e l’associazione tra Fondazioni Bancarie dell’Emilia Romagna, per il generoso contributo che ha permesso di sostituire la vecchia recinzione del maneggio, già da tempo in condizioni precarie. La nuova staccionata, bianca e realizzata in ferro, recinge il centro ippoterapico che dal 2006 con personale qualificato e tanti volontari offre un servizio di ippoterapia rivolto a bambini ed adulti con difficoltà motorie, cognitive e dello sviluppo affettivo relazionale e sensoriale.



“Tana libera tutti” ringrazia anche i Rotary Club Rimini, Alto Montefeltro-Novafeltria e Gualdo Tadino, nonché la compagnia dei Cavalieri Rotariani, che in una splendida serata estiva al Grand Hotel di Rimini, hanno voluto sostenere l’associazione con una preziosa donazione, destinata all’acquisto di un pony per l'ippoterapia e l'equitazione. Il pony è stato battezzato Quarzo ed è subito entrato nel cuore di tutti i bambini, che per il suo arrivo hanno preparato con cura il box con un confortevole letto di paglia.