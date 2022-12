Anteprima nazionale per il film 'Eo' al cinema Tiberio di Rimini

Eventi

Rimini

| 10:48 - 20 Dicembre 2022

Una scena del film.

Al Cinema Tiberio di Rimini da mercoledì 21 (anteprima nazionale) a venerdì 23 dicembre 2022 e martedì 3 e mercoledì 4 gennaio 2023 è in programma, in prima visione, il film EO di Jerzy Skolimowski con Sandra Drzymalska, Mateusz Kosciukiewicz, Tomasz Organek, Isabelle Huppert e Lorenzo Zurzolo.



Vincitore del Premio della Giuria al Festival di Cannes, e selezionato per rappresentare la Polonia agli Oscar, il film presenta la storia di un asino di nome EO, che liberato da un circo polacco inizia un viaggio attraverso l'Europa fino a giungere in Italia, incontrando e conoscendo le gioie e i dolori dell'umanità più varia.

Una versione poetica, tenera, dolceamara e profondamente umanista di un "road movie", un ritratto delle relazioni sociali e dei cambiamenti culturali in atto nel mondo moderno, che ci aiuta a estendere i confini della nostra empatia. L'ottantacinquenne Jerzy Skolimowski, autore di film come "Moonlighting", "L'australiano", "La ragazza del bagno pubblico" e "Lightship – La Nave Faro", in una rilettura del classico di Robert Bresson "Au hasard, Balthasar" (1966), ci porta dentro la testa dell'asino, animale intelligente, caparbio e sensibile, costretto allo spettacolo dell'umana violenza e dell'umana insensatezza, e ne visualizza i pensieri, gli amori, i ricordi, i desideri. Con una lente d'ingrandimento mediata dalla dolcezza dei suoi occhi EO (pronunciato 'I-hoo' come il nome onomatopeico del raglio dell'asino protagonista) ci fa vedere le assurdità dell'essere umano e la sua pochezza.

Orari di proiezione: mercoledì 21 dicembre ore 17 ed ore 21, giovedì 22 dicembre, ore 21 (proiezione in versione originale con sottotitoli in italiano), venerdì 23 dicembre e martedì 3 gennaio ore 21, mercoledì 4 gennaio ore 17 ed ore 21.