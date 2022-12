Riccione, tennero turista in ostaggio: al via il processo a tre senegalesi

Cronaca

09:15 - 20 Dicembre 2022

Tennero in ostaggio per oltre un'ora un turista lombardo di 18 anni. Il sequestro sarebbe avvenuto il 23 agosto scorso a Riccione, perché un suo amico non aveva pagato alcuni grammi di droga acquistata. (Vedi notizia). Ieri, nell’ambito delle indagini dirette dalla Procura di Rimini, si è aperto il processo a carico di tre senegalesi, due di 24 anni e uno di 18. I tre sono gravemente indiziati di sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio in concorso. I loro legali hanno chiesto e ottenuto dalla Corte d’Assise la visione dei filmati delle telecamere accese nella zona in cui sarebbe avvenuto il rapimento. Il 16 gennaio è stata fissata la prossima udienza, se condannati, rischiano fino a 30 anni di reclusione.