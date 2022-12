Calcio giovanile, Gabicce Gradara: tris di vittorie nel week end

Sport

Rimini

| 23:46 - 19 Dicembre 2022

La squadra Allievi del Gabicce Gradara.

A riposo la squadra Juniores, è scattata la fase regionale per Allievi e Giovanissimi 2008 mentre continua il campionato dei Giovanissimi 2009.



ALLIEVI



Gabicce Gradara-Villa San Martino 2-0



Comincia la seconda fase del campionato per la squadra di mister Iachini che ospita il Villa San Martino. Gabicce Gradara in vantaggio al 2’ con Magi Samuele su incertezza del portiere avversario; al 7' sulla sinistra scambio Della Costanza, Bergamini che crossa in area dove arriva da dietro Magi Filippo e a colpo sicuro manda alto; al 13' contropiede del Villa San Martino ma Nobile fa un gran intervento, al 15' scambio al limite dell'area tra Sarli e Bergamini ma il suo tiro è leggermente alto, al 16' la squadra ospite è ancora pericolosa ma è ancora Nobile a dire di no. Al 28' Magi Filippo su calcio d'angolo di Magi Samuele segna il raddoppio per il Gabicce Gradara; al 40' è la squadra ospite ad andare vicino al gol su calcio di punizione scodellata in mezzo e su una deviazione Nobile compie ancora un grande intervento. Al 41' Bergamini in contropiede salta due difensori e lascia partire un tiro che si stampa sulla traversa, al 13' del secondo tempo Sarli si trova davanti al portiere ma il suo tiro viene parato, al 35' è ancora Sarli che ha un'altra grossa occasione ma tira addosso al portiere, al 37' da registrare una espulsione per il Villa San Martino per proteste.



Prossima partita giovedì 22 dicembre Pol. Cagli sport associati -GabicceGradara



GABICCE GRADARA: Nobile, Boccalini, Del Bene, Sciuto, Rossi, Pataracchia, Magi Samuele, Magi Filippo, Bergamini, Sarli, Della Costanza (11'st. Mboup,31'st Bastianelli). All. Iachini



GIOVANISSIMI 2008



Urbania - Gabicce Gradara 2-3



Inizia bene la fase regionale con colpo esterno dopo una gara equilibrata. Vantaggio Gabicce al 5' su angolo e colpo di testa ad insaccare di Rossi. Pareggio al 6' su calcio di rigore. Porta in vantaggio il Gabicce Fosca su ribattuta. Primo tempo che si chiude con il Gabicce in vantaggio. Nel secondo tempo dopo una fase di studio pareggio dell'Urbania. Ma Guidi porta in vantaggio il Gabicce appoggiando un cross di Annibalini. Finisce 3-2 una partita sentita da entrambe le squadre.



Prossimo impegno mercoledì 21 alle ore 15.30 Gabicce - Delfino Fano



GABICCE GRADARA: Gaggi, Ridolfi (40' Annibalini), Andruccioli, Luzi, Bana (55' Buscaglia), Rossi, Guidi (65' Falcioni), Ferraj (60' Sciuto), Terenzi, Gaudenzi (65' Mancini), Fosca (50' Sciuto). All. Mendo-Baffioni







GIOVANISSIMI CADETTI 2009



Gabicce Gradara - Urbania 7-2



Tutto facile per il Gabicce Gradara che continua in categoria il suo percorso con ottime prestazioni. A segno Mancini (3), Falcioni (2), e Tucci (2). Ora sosta fino al 21 gennaio.



GABICCE GRADARA: Barbieri, Benedetti, Mosconi (36' Rossini N.), Gaudenzi, Buscaglia, Del Bene (36' Mascarucci) Foschi, Ballarin, Falcioni (35' Tucci), Orazi (50' Fosca), Mancini, (36' Caico). All.Mendo-Baffioni.