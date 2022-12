Sigismondo d’oro 2022: consegnata a Fernanda Argnani e Aureliano Bonini la massima onorificenza cittadina

Attualità

Rimini

| 19:56 - 19 Dicembre 2022

Sigismondo d'Oro 2022.

Alla professoressa Fernanda Argnani, per più di quarant’anni insegnante di Lingue e Letterature Straniere nei licei e ad Aureliano Bonini, pioniere degli studi e delle analisi legate al turismo italiano e internazionale, è stato consegnato il Sigismondo d’Oro per l’anno 2022.



Una scelta che ha un evidente comun denominatore, valorizzare l’impegno di due cittadini che hanno contribuito con il loro impegno a lasciare non solo un segno personale, ma a dare un contributo decisivo alla formazione e a promuovere una crescita della collettività attraverso il valore dello studio, dell'educazione, della cultura e dell'analisi come fondamento indispensabile e da applicare ad ogni ambito dell'esperienza umana.



La cerimonia di consegna del riconoscimento è avvenuta questo pomeriggio al Teatro Galli ed è stata aperta dal saluto di fine anno del sindaco Jamil Sadegholvaad:



“Non è un premio, è la festa della città, l'omaggio che Rimini fa a se stessa attraverso vite e storie che in modi differenti la interpretano, la esaltano, la rendono orgogliosa, ne testimoniano lo spirito del tempo e, contemporaneamente, uno sguardo possibile sul domani. Passato, presente e futuro: tutto che fluisce in maniera naturale lungo il fiume di vicende personali che hanno incrociato e continuano a incrociare i luoghi e l'anima di Rimini".