Malore improvviso alla guida, finisce nel fosso e si riprende

Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 19:56 - 19 Dicembre 2022

Automobilista finito fuori strada.

Finisce in auto fuori strada nel fossato. E’ accaduto verso le 19 di oggi (19 dicembre) sulla via Emilia nei pressi di Santarcangelo, direzione Rimini. Un automobilista è finito fuori strada con la sua Volkswagen Polo vecchio modello, probabilmente per un malore improvviso, che avrebbe fatto perdere i sensi al conducente, per alcuni istanti.



Pochi minuti dopo sul posto sono arrivati i soccorsi. Dopo le prime cure, l'uomo è stato caricato a bordo dell’ambulanza e trasferito in ospedale, per svolgere accertamenti specialistici. Presenti sul luogo i carabinieri e la polizia municipale.