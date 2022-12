Rally, Jader Vagnini si prende la scena al Prealpi Show con il secondo posto assoluto

Sport

Jader Vagnini è il secondo da destra.





La notizia più bella dell’ultimo weekend di gare per la Scuderia San Marino arriva grazie al secondo posto assoluto di Jader Vagnini al Rally Prealpi Show. Il pilota biancazzurro, che ha guidato insieme alla naviga Martina Musiari, ha dato battaglia al vincitore della competizione, lo sloveno Bostjan Avbelj e ha concluso con pochi decimi di vantaggio sul terzo classificato Jean Philippe Quilichini.



In una manifestazione ricca di partecipanti la Scuderia San Marino ha fatto sentire la sua presenza con l’ottavo posto nella classifica generale di Christian Marchioro e Silvia Dall’Olmo e il 15° piazzamento assoluto per Daniele Ceccoli, insieme al navigatore Piercarlo Capolongo.



L’equipaggio di Roberto Camporese e Diego Zanotti, che hanno gareggiato con una Citroen DS3, ha chiuso al 35° posto; qualche posizione dopo, invece, troviamo Simone Temeroli e Gianluca Mainardi al 41° posto. In casa De Faveri, Joseph e Anne-Claire terminano il 2022 con un 79° posto generale e 95° posizione di Elia Pignani e Alessandro Podeschi.



A un passo dal podio ci va Massimo Bizzocchi, impegnato domenica all’evento Il Ciocchetto. Il navigatore sammarinese ha partecipato insieme al pilota reggiano Ivan Ferrarotti, concludendo al quarto posto. La vittoria della gara è andata a Paolo Andreucci in coppia con Maurizio Bimbi.