Riccione, agenzia di comunicazione raccoglie 'Cose belle'

Retorica Comunicazione & Marketing di Riccione lancia l'iniziativa "Dicci una cosa bella", per diffondere pensieri positivi ritrovare la felicità nelle piccole cose.



"A chi non succede di avere una giornata grigia e volerle dare colore? Da questo presupposto parte la nostra idea, che vuole raccogliere e diffondere piccoli pensieri positivi", evidenzia una nota pubblicata sul sito di Retorica. A volte sembra di essere circondati da notizie spiacevoli e pensieri negativi, "quando succede chiediamo a chi ci è vicino di dirci una cosa bella".



"Tutto può essere una cosa bella - continua la nota - un’attività che ci piace fare o che ci strappa automaticamente un sorriso, aver scoperto qualcosa di nuovo, cucinare per la prima volta una torta. La cosa bella delle cose belle, oltre al fatto di essere belle, è che ogni giorno possono cambiare!" e ognuno ha le sue. Retorica vuole raccoglierle e diffonderle in modo che chiunque, quando è un po’ giù di morale, possa ritrovare il sorriso nella cosa bella di qualcun altro".



Chiunque può condividere la propria cosa bella online, andando sul sito web www.retorica.net o lasciando un bigliettino nella scatola speciale dedicata all'iniziativa che si trova all'ingresso dell'agenzia, in viale Ceccarini 200 a Riccione. "E per chi lo farà lasciando la propria email ci sarà una piccola cosa bella in regalo", chiosa la nota.