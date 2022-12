Dal Pnrr 800.000 euro per le scuole riminesi, ma urge il problema dell'abbandono scolastico

Attualità

Rimini

| 15:13 - 19 Dicembre 2022

Foto di repertorio.





A Rimini i casi di abbandono scolastico nell'ultimo anno sono stati 49: 32 alla scuola primaria, 8 nelle medie, 9 nelle scuole. "Numeri migliori rispetto a quelli della media nazionale", spiega la vicesindaca Chiara Bellini. "Ma numeri - prosegue - che nascondono al loro interno altrettanto famiglie, ognuna con una storia e traiettorie diverse". E senza gli interventi strutturali messi in campo dall'amministrazione comunale di Rimini, quali la gratuità dei nidi per le famiglie meno abbienti, molti bambini non riuscirebbero neppure a iscriversi al nido: "Qui non si tratta - evidenzia Bellini - solo di garantire i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, ma di scongiurare il rischio di svantaggio cumulativo che questi minori rischiano di dover affrontare per tutta la loro vita. Un deficit di opportunità che rischia di trasformarsi in disuguaglianza sociale vera e propria".



Per l'abbandono scolastico vero e proprio, nella fascia dagli undici ai diciannove anni, il comune di Rimini lavora su progetti che possano migliorare le competenze dei giovani a rischio anche di esclusione dal mondo del lavoro. Un esempio è "Digitali consapevoli", programma in partenza a gennaio a livello sperimentale in due scuole secondarie di primo grado, grazie al sostegno del Rotary Club di Rimini.



Nei prossimi giorni inoltre la vicesindaca chiederà ai dirigenti scolastici della città un incontro per porre le basi a un lavoro comune sul "Piano contro la dispersione scolastica e le povertà educative e per superare i divari territoriali”, per il quale il Pnrr ha fornito, al comune di Rimini, finanziamenti di oltre 800.000 euro. Fondi che arriveranno direttamente agli istituti scolastici, "per migliorare i risultati negli apprendimenti degli studenti".