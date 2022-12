San Leo: tornati tutti a casa i cuccioli di Jack Russel scomparsi

Attualità

San Leo

| 15:14 - 19 Dicembre 2022

I tre cuccioli di Jack Russell scomparsi e ritornati a casa.

Dopo la segnalazione alla nostra redazione della scomparsa di tre cuccioli di 6, 7 e 8 mesi, razza Jack Russel a San Leo, è tornata a casa l’ultima cucciola. L’allarme era scattato lo scorso venerdì, 16 dicembre, quando una lettrice aveva denunciato la scomparsa dei tre cagnolini da una abitazione. La proprietaria era disperata e ha temuto il peggio, si è così rivolta ad una associazione del luogo per diramare un passaparola. A far ritorno a casa per primo è stato il fratellino, l’unico maschio, e nei giorni scorsi alla spicciolata sono tornate a casa anche le cucciole femmina. La proprietaria, al settimo cielo, ha promesso di sterilizzarli e di non farli uscire più di casa, visto il loro “spirito libero” che ha destato ansia e preoccupazione a tutta la famiglia. Fortunatamente sono a casa sani e salvi.