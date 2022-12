Rimini, sorpreso a consumare cocaina in auto rifiuta il test: patente comunque ritirata

Cronaca

Rimini

| 14:56 - 19 Dicembre 2022

Alcuni momenti dei controlli GALLINI.



Sono undici le patenti ritirate questo fine settimana, durante i consueti servizi di presidio delle strade cittadine, da polizia locale e polizia di Stato, con il supporto delle unità cinofile. Su circa 160 veicoli sottoposti a controllo, 8 automobilisti sono risultati alla guida in stato di ebrezza in violazione dell’articolo 186 del Codice della strada, di cui un ragazzo neopatentato.



Per loro è scattato dunque il ritiro immediato della patente, così come per altre due persone al volante sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e un’altra persona che, nonostante fosse stata colta mentre faceva uso di cocaina in auto, si è rifiutata di sottoporsi al test. Per tutti e tre, oltre al ritiro del documento di guida, è stato predisposto anche il sequestro del veicolo ai fini della confisca, come previsto dall’articolo 187.



Infine, un conducente è stato sanzionato perché circolava su un veicolo privo di copertura assicurativa (articolo 193).



Sempre nel weekend appena trascorso, a seguito di una serie di controlli degli agenti della Municipale, due esercizi commerciali del centro storico sono stati sanzionati per vendita di bevande alcoliche a minori di 18 anni, ai sensi dell’art. 14 ter della legge 125/2001.