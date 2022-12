Bellaria, le attrazioni natalizie attirano tanti visitatori: alla Snow Globe in mille in 24 ore

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 13:54 - 19 Dicembre 2022

La nevicata coreografica nel villaggio di Natale di Bellaria GIORGETTI.



Il “Dream Christmas” di Bellaria Igea Marina procede con la sua ricca programmazione d’eventi registrando, evidenzia Fondazione Verdeblu in una nota, "grande soddisfazione e partecipazione in termini di presenze". I numeri dell’Isola pedonale P. Guidi, trasformata in un suggestivo “Villaggio di Natale” fatto di luci, installazioni ed attrazioni per il divertimento di tutta la famiglia, sono dimostrativi del buon andamento riscontrato.



Nella giornata di domenica 18 dicembre si sono registrati ben 1000 ingressi alla Snow Globe di Piazza Matteotti, 500 registrazioni alla Realtà Virtuale ed anche la pista dei Bumpers in Piazza Don Minzoni con le macchinine auto scontro ha contato 600 accessi. L’evento Meet&Greet con i ballerini del programma televisivo “Amici”, svoltosi presso il Punto spettacolo di Via Pascoli ha raccolto circa 300 giovanissimi fans che hanno potuto incontrare Nunzio e Christian. I ballerini si sono esibiti in balli singoli ed anche improvvisazioni coinvolgendo il pubblico; inoltre ha contribuito allo show anche il corpo di ballo “Cesena danze” con balli folcloristici e numeri con le fruste. Molto apprezzati, specialmente dai più piccoli, sono anche i punti delle nevicate lungo il viale pedonale, che rendono ancora più suggestiva e magica l’atmosfera natalizia del centro cittadino che torna ad animarsi con la presenza di tanti visitatori dalle località limitrofe ed anche da città più lontane, richiamati soprattutto dagli eventi con le stars della generazione Z. In termini di presenze e gradimento si sta registrando una buona soddisfazione da parte dei visitatori ed anche da parte di alcuni esercenti.



Prossimo appuntamento in programma, per il 26 dicembre con il duo “Space Family” sempre presso il palco di Via Pascoli (sul viale P. Guidi, Isola dei Platani) dalle ore 15.00; nell’anno nuovo sarà poi il turno di “LaSabry e Pika” venerdì 6 gennaio. Tanti altri eventi coroneranno poi il periodo festivo come il concerto “Ti Canto Mogol” del 1 gennaio al Teatro Astra alle ore 17.00 ed il Capodanno diffuso, sabato 31 dicembre che si svilupperà sempre luogo il viale pedonale P. Guidi con tanti punti spettacolo e musicali di diverso genere dal rock, pop, commerciale, soul e canzoni Disney per i gusti di grandi e bambini. Fino al 6 gennaio si prolungherà l’apertura al Presepe di Sabbia in Piazza Alda Merini sul lungomare di Igea Marina e fino a domenica 8, la Mostra d’arte Dream Art presso il Palazzo del Turismo in via L. da Vinci 2.