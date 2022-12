Novafeltria, ubriaco cammina in mezzo alla strada poi aggredisce i Carabinieri

Cronaca

Novafeltria

| 13:37 - 19 Dicembre 2022

Carabinieri di Novafeltria ARCHIVIO.



Momenti di concitazione nella notte tra domenica e lunedì (18-19 dicembre) nel centro di Novafeltria, a causa di un giovane di nazionalità straniera, ubriaco, che camminava in mezzo alla strada. Una pattuglia dei Carabinieri, in transito durante l'attività di pattugliamento, lo ha notato, mentre altri ragazzi lo stavano osservando. Una volta avvicinatosi al giovane, quest'ultimo ha reagito, dando in escandescenze, e ingaggiando una colluttazione con i Militari, ferendone uno. É scattato così l'arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Questa mattina (lunedì 19 dicembre) il giovane è stato processato per direttissima.