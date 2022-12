Rimini, tutti gli eventi Natalizi: torna anche la shopping night

Attualità

Rimini

| 13:07 - 19 Dicembre 2022

Presepe di sabbia GALLINI.



Dalla Shopping Night in versione natalizia alla Christmas Run rigorosamente vestiti da babbo Natale, e poi i cori e i concerti di Natale, i mercatini e i tour fra i presepi, la pista di ghiaccio per pattinare ‘vista mare’ con il tendone da circo per gli spettacoli sulla rotonda del Grand Hotel, e ancora i parchi di divertimento illuminati a festa. Il Natale sta arrivando e l’atmosfera natalizia entra nel clou.



Lunedì 19 dicembre, come consuetudine, la città di Rimini ringrazia i cittadini che si sono distinti e hanno onorato, con la propria attività, la città di Rimini conferendo il Sigismondo d’Oro (teatro Galli ore 18), la tradizionale cerimonia pubblica di scambio degli auguri di fine anno.



Venerdì 23, l’anti-Vigilia, sarà una serata pre-natalizia tutta dedicata ai regali di Natale con una Shopping Night versione natalizia, che vede aperti i negozi del centro storico fino alle ore 23.



Sempre venerdì 23 (e martedì 27 dicembre) a Castel Sismondo lo spettacolo di e con Mirco Gennari dedicato ai bambini dai 6 anni in su Il Clown dei Clown: Fellini spiegato si bambini.



Questa settimana tra gli appuntamenti culturali il Teatro Galli ospita ‘La tempesta’ di William Shakespeare uno spettacolo di Alessandro Serra che ne firma anche la traduzione e l’adattamento del testo, oltre alle scene, le luci, i suoni e i costumi (dal 21 al 23 dicembre).



Sempre il 21 dicembre la Cineteca accoglie la finalissima del Giro del mondo in 80 corti, un'occasione unica per vedere, tutti in una sera, i corti della rassegna più votati dal pubblico nella giornata più corta dell'anno e ormai riconosciuta anche come "Short Film Day", la Giornata internazionale del cortometraggio.



Martedì 20 dicembre il Cinema Fulgor ospiterà una serata musicale dedicata a John Belushi con un documentario inedito preceduto dal concerto di G & The Doctor, mentre mercoledì 21 sarà la volta del Quartetto EoS nel concerto Da Babbo Natale ai Led Zeppelin.



Il 26 dicembre nella Chiesa Parrocchiale del Borgo San Giuliano un pomeriggio in musica con Gaudete in Domino, un viaggio nel tempo e nello spazio attraverso alcune delle più belle pagine di musica sacra dal Medio Evo ai giorni nostri, a cura dell’Associazione Circolo Acli San Giuliano, mentre il 28 dicembre nella chiesta dei Servi alle ore 21 si terrà il Concerto di Natale con il Coro nazionale dei direttori di coro italiani diretto da Chiara Leonzi e con il coro della voci bianche di Rimini diretto da Maria Elvira Massani.



Oltre a cinema, musica e teatro, questa settimana non mancano neppure iniziative legate allo sport a partire dalla terza edizione della Christmas Run, sabato 24 dicembre, una corsa alla portata di tutti gli sportivi e delle famiglie, rigorosamente vestiti da Babbo Natale che vede anche la partecipazione straordinaria di Babbo Natale “Aido”, Associazione alla quale saranno devoluti parte dei fondi raccolti. E ancora il 26 dicembre il Workout delle feste: una mattinata di allenamento al Bagno 26 di Marina Centro, con Elen Sousa e il suo team.



Per scoprire le bellezze del centro storico è sempre possibile scegliere fra diverse visite guidate alla scoperta della città. Ogni venerdì di dicembre (23 – 30 dicembre) il Museo della città invita a scoprire il suo scrigno di tesori in percorsi inusuali tra le varie sale, a cura di Michela Cesarini, storica dell'arte, mentre la Biblioteca apre eccezionalmente le sue sale antiche sabato 24 e 31 dicembre e il 7 gennaio.



Da non perdere martedì 27 e giovedì 29 dicembre Un tè con Fellini, visite guidate al Fellini Museum, accompagnati dal responsabile del Museo che si concludono con una tazza di tè seduti al terzo piano del cinema Fulgor.



Al Palazzo del Fulgor, ultimi giorni per visitare la mostra fotografica ‘La prima notte di quiete 50 anni dopo’, con foto dal set del film di Valerio Zurlini (fino al 26 dicembre), mentre dal 20 dicembre è possibile ammirare i Fellini Archives, un’esposizione di materiali (appunti di lavoro, ritagli di stampa, foto, trattamenti, sceneggiature, partiture) selezionati dal complesso documentale dell’archivio Fellini conservato dal Comune di Rimini.



Per facilitare gli spostamenti durante le festività, si ricorda che, oltre al trenino di C’entro Facile, che fa servizio gratuito dai principali parcheggi fino al centro storico, nelle giornate di venerdì e sabato viene potenziato anche il servizio del Metromare, che rimane attivo fino alle 2:00 di notte, con corse in partenza ogni 30 minuti.



IN EVIDENZA



lunedì 19 dicembre 2022

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

Sigismondo d'Oro 2022

Cerimonia di consegna del Sigismondo d’oro 2022 alla professoressa Fernanda Argnani, per tanti anni insegnante di Lingue e Letterature Straniere nelle scuole di Rimini, e Aureliano Bonini, pioniere degli studi e delle analisi legate al turismo italiano e internazionale. L’appuntamento si aprirà, come da tradizione, con il saluto di fine anno del Sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad. Terminato il saluto alla città, sarà la volta della consegna del riconoscimento civico attribuito ai riminesi che hanno onorato, con la propria attività, la città di Rimini e che quest’anno valorizzano l’impegno di due cittadini, che hanno contribuito a lasciare non solo un segno personale, ma a promuovere una crescita della collettività in ambiti anche molto differenti, attraverso il valore dello studio, dell'educazione, dell'analisi come fondamento indispensabile e da applicare ad ogni ambito dell'esperienza umana.

Ore 18.00 Ingresso libero fino a esaurimento posti



da mercoledì 21 a venerdì 23 dicembre 2022

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

La tempesta

Spettacolo della Stagione Teatrale di prosa e danza 2022/2023 - Turni ABC

Tra i più affermati registi della scena contemporanea, il visionario Alessandro Serra porta al Teatro Galli La tempesta di William Shakespeare, un tributo alla forza del teatro, nella quale si stratificano differenti temi tra cui il rapporto fra uomo e natura, tra trascendente e immanente, tra verità e finzione.

Il regista dirige lo spettacolo firmandone anche la traduzione e l’adattamento del testo, oltre alle scene, le luci, i suoni e i costumi.

Orario: mercoledì 21 dicembre alle ore 21 - Turno A; giovedì 22 dicembre 2022 alle ore 21 - Turno B; venerdì 23 dicembre alle ore 21 - Turno C

Ingresso a pagamento. Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it



mercoledì 21 dicembre 2022

Rimini, Cineteca, via Gambalunga 27

Il giro del mondo in 80 corti: la finale

Il 21 dicembre si festeggia il “Short Film Day” con la finalissima de “Il Giro del Mondo in 80 Corti”: i finalisti votati durante le tappe precedenti verranno riproposti e rivotati in una finale ad altissimo livello qualitativo per contendersi questa edizione del Giro del Mondo in 80 Corti.

Un'occasione unica per vedere, tutti in una sera, i più votati dal pubblico nella giornata più corta dell'anno, la Giornata internazionale del cortometraggio.

Ore 21.00 Ingresso libero Info: www.amarcort.it e www.facebook.com/amarcort



venerdì 23 dicembre 2022

Rimini, centro storico

Rimini Shopping Night for Christmas

Aspettando il Natale il centro storico si anima anche la sera con una speciale Shopping Night natalizia che vede aperti i negozi fino alle 23.00. Un’occasione per incontrarsi, brindare con gli amici, acquistare gli ultimi regali tra aperitivi, intrattenimento, musica e cultura.

Tante le attività aderenti tra negozi, botteghe e locali del centro storico e del Borgo san Giovanni.



TUTTI GLI APPUNTAMENTI



lunedì 19 dicembre 2022

Cinema Fulgor, Corso d'Augusto 162 - Rimini centro storico

Carol

Regia di Todd Haynes.

Per la rassegna “Donne Pulp”, dedicata alle relazioni al femminile, in collaborazione con il Comune di Rimini, La Casa delle Donne Rimini e Rete Donne Rimini, un film del 2015 con Cate Blanchett, Rooney Mara, Kyle Chandler, Jake Lacy, Sarah Paulson, Carrie Brownstein.

Genere Drammatico, Sentimentale, - Gran Bretagna, USA, 2015, durata 118 minuti.

Erede della bellezza artificiale di Douglas Sirk, Todd Haynes guadagna ai suoi melodrammi una dimensione (socio)politica, svolgendo temi che all'epoca di Sirk non potevano essere trattati direttamente, come l'omosessualità, latente nel cinema dell'autore tedesco, che emerge invece sulla superficie del cinema di Haynes.

In lingua originale inglese con sottotitoli in italiano

Ore 21:00 Ingresso a pagamento

La biglietteria del Fulgor apre un'ora prima dell'inizio degli spettacoli. Info: 0541 709545



lunedì 19 e martedì 20 dicembre 2022

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano

Astolfo

Film di Gianni Di Gregorio, con Gianni Di Gregorio e Stefania Sandrelli.

Il regista dell’acclamato “Pranzo di Ferragosto” ritorna con il suo stile garbato ed irresistibile, protagonista Astolfo, un professore in pensione che vive a Roma in un vecchio appartamento da cui viene gentilente sfrattato.

Orario: lunedì 19 ore 21 e martedì 20 dicembre alle ore 17 e 21

Ingresso a pagamento Info: 328 2571483



Tutti i martedì

Palazzo del Fulgor, piazza San Martino - Rimini centro storico

Proiezioni al Cinemino al Palazzo del Fulgor

Al Cinemino, allestito all'interno del Palazzo del Fulgor, una delle sedi del Fellini Museum, si piò assistere alle seguenti proiezioni:

Martedì 20 dicembre "E la nave va" di Federico Fellini (Italia 1983, 132’)

Martedì 27 dicembre "Intervista" di Federico Fellini (Italia 1987, 113’)

Martedì 3 gennaio "Roma" di Federico Fellini (Italia 1972, 119’)

Ore 16.00 Le mostre e la programmazione del cinemino fanno parte del percorso museale. L'ingresso per il solo Palazzo del Fulgor è di 3 € Info: 0541 704494; 0541 704496



martedì 20 dicembre 2022

Cinema Fulgor, Corso d'Augusto 162 - Rimini centro storico

Belushi

Una serata musicale dedicata a John Belushi con un documentario inedito dal titolo 'Belushi', di R. J. Cutler (2020) con John Belushi, Tanner Colby, Tom Shiller, Harold Ramis, Jim Belushi. Primo documentario autorizzato su John Belushi. Testimonianze, interviste, istantanee, immagini inedite a corredare la ricostruzione dell’icona blues/punk per eccellenza.

Prima della proiezione del documentario si esibiranno in concerto gli G & The Doctor con Gloria Turrini e Mecco Guidi, nomi ormai consolidati e stimati tra i professionisti della scena musicale italiana che, contro ogni tendenza, partendo dalle radici del Blues lasciano contaminare il proprio percorso con altre sonorità, talvolta anche più moderne, di matrice black tra jazz di inizio secolo, gospel, soul e funk degli anni ’60 e ’70.

Ore 21 Ingresso a pagamento.

Info: 0541 709545



mercoledì 21 dicembre

Rimini, Cinema Fulgor, Corso d'Augusto 162

Da Babbo Natale ai Led Zeppelin

ll Quartetto EoS si esibisce in un concerto che tocca tutti i generi musicali del proprio repertorio.

Silvia Marini al flauto, Aldo Capicchioni al violino, Aldo Maria Zangheri alla viola e Anselmo Pelliccioni al violoncello proporranno un programma dalle grandi sorprese. Si partirà dalle melodie natalizie più attese, per passare a celebri tanghi e milonghe di Astor Piazzolla e a colonne sonore di Ennio Morricone e John Williams. Ma il vero piatto forte del concerto saranno gli arrangiamenti di pagine rock senza tempo per il quartetto: Queen, Muse, Radiohead, Led Zeppelin e altre band la faranno da padrone. Un concerto da non perdere in una delle cornici più belle che Rimini possa offrire.

A cura di Rimini Classica e Cinema Fulgor.

Ore 18.30 A pagamento.



21, 22, 23 dicembre 2022; 3, 4 gennaio 2023

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano

Eo

Versione originale con sottotitoli in italiano

Un film di Jerzy Skolimowski, proposto giovedì 22 dicembre alle ore 21 in versione originale con sottotitoli in italiano. Vincitore del Premio della Giuria al Festival di Cannes, e selezionato per rappresentare la Polonia agli Oscar, è la storia di un asino di nome EO, che liberato da un circo polacco inizia un viaggio attraverso l’Europa fino a giungere in Italia, incontrando e conoscendo le gioie e i dolori dell’umanità più varia.

Orario: mercoledì 21 - ore 17.00 e ore 21.00; giovedì 22 – ore 21.00 (versione originale sottotitolata);

venerdì 23 dicembre – ore 21.00; martedì 3 gennaio – ore 21.00; mercoledì 4 – ore 17.00 e 21.00

Ingresso a pagamento Info: 328 2571483



giovedì 22 dicembre2022

Rimini, Cineteca, via Gambalunga 27

Nuovo cinema Adriatico - NFC edizioni

Presentazione del libro fotografico di Paritani.

Chi l’ha detto che i pesci sono tutti uguali e inespressivi? I fotografi riminesi Paritani (Roberto Pari e Sergio Tani) sono andati in pescheria a fare i casting per dare vita ad un’idea artistica originale e ironica che si è tradotta nella ricostruzione dei frame dei film più famosi e amati dal grande pubblico con dei protagonisti d’eccezione, i pesci del nostro mare: mazzole, granchi, canocchie, sardine sono gli attori principali sui mini set ricostruiti restando il più possibile fedeli alle scene originali.

I personaggi sono stati scelti in pescheria con un’accurata ricerca dei soggetti e delle espressioni più adatte. Un lavoro che ha richiesto ore di preparazione, dalla costruzione dei modellini all’installazione degli “attori” sulla scena, dall’illuminazione allo scatto, fino ad ottenere un risultato così perfetto da sembrare un fotomontaggio.

Il libro fotografico di Paritani che racchiude questi set particolari di alcuni capolavori della cinematografia mondiale verrà presentato alle ore 17.30

Conduce l'incontro Annamaria Gradara.



venerdì 23 dicembre 2022

Rimini, Palasport Flaminio

Saggio di Natale

Una serata all’insegna della danza con il saggio della scuola di ballo Rimini Dance Company dei maestri Enrico Clementi & Chiara Pellegrini. Una serie di performance con bambini, ragazzi e adulti allieterà il pubblico, per poi arrivare al momento in cui Babbo Natale porterà un pensiero a tutti i bimbi presenti e ballerà assieme a loro.

Orario: 20 -23 Ingresso a pagamento (7 € intero, gratuito fino ai 4 anni).



sabato 24 dicembre 2022

Rimini, Piazzale Fellini

Christmas Run

Tutti pronti a sfidare Babbo Natale? Una corsa alla portata di tutti gli sportivi e delle famiglie con la partecipazione straordinaria di Babbo Natale lungo un percorso protetto con partenza e arrivo sul lungomare di Rimini, passando per i parchi della città, fino all'ombra dell'Arco d'Augusto e infine ritorno al Parco Fellini. Una festa di sport, divertimento e solidarietà. 3° edizione.

Gara non competitiva di Km 8 e Km 4.

Ritrovo ore 14. Partenza ore 15:00 da Piazzale Fellini. Info: 328.4659162



lunedì 26 dicembre 2022

Rimini, Chiesa Parrocchiale San Giuliano Martire

Natale nel Borgo San Giuliano

Gaudete in Domino

Una meditazione musicale in occasione del Natale. Un viaggio nel tempo e nello spazio attraverso alcune delle più belle pagine di musica sacra dal Medio Evo ai giorni nostri.

Ideazione, direzione musicale, voce solista e clavisimbalum: Arianna Lanci, coro: Ensemble Vocale Canopea al quale si uniscono i musicisti: Emanuela Di Cretico con i flauti dolci, Elisabetta Del Ferro con la viella e la viola da gamba, Marco Muzzati con le percussioni e il salterio, Roberto Torriani all’organo. Ci sarà inoltre un filo poetico dedicato al tema della pace – e dell’amore- affidato alla voce di Maria Costantini, per rendere il concerto una vera e propria meditazione musicale.

A cura dell’Associazione Circolo Acli San Giuliano.

Ore 16.30 Ingresso a offerta libera.



lunedì 26 dicembre 2022

Bagno 26, Lungomare Claudio Tintori, 30/A - Rimini Marina Centro

Workout delle feste

Dopo il pranzo di Natale, una mattinata di allenamento al Bagno 26 di Marina Centro, con Elen Sousa e il suo team al Bagno 26. Dress code: red. Alla fine dell'allenamento verrà offerto un brindisi con cioccolato caldo. In caso di mal tempo, l'evento si svolgerà nell'Igloo di Winter Sport al Bagno Tiki.

Orario: dalle 9.30. Iscrizione gratuita Info: 348 0981594



dal 27 al 30 dicembre 2022 e 1° gennaio 2023

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano

Whitney. Una voce diventata leggenda

Un film di Kasi Lemmons, proposto giovedì 29 dicembre alle ore 21 in versione originale in inglese con sottotitoli in italiano.

La celebrazione gioiosa, emotiva e straziante della vita e della musica di Whitney Houston, la più grande cantante pop R&B di tutti i tempi. Un viaggio dall’oscurità alla super celebrità.

Orario: martedì 27 - ore 21.00; mercoledì 28 dicembre - ore 17.00 e ore 21.00; giovedì 29 - ore 21.00 (versione originale in inglese con sottotitoli in italiano); venerdì 30 - ore 17.00 e 21.00; domenica 1 gennaio - ore 17.00 e 21.00.

Ingresso a pagamento. Info: 328 2571483



INIZIATIVE NATALIZIE



Fino all’8 gennaio 2023

Rimini, piazzale Fellini

Villaggio di Natale e pista di pattinaggio su ghiaccio

Nel cuore di Marina Centro nella splendida cornice del Grand Hotel, sorge un villaggio natalizio ‘vista mare’ con casette in legno, una pista di ghiaccio di 400 metri quadrati per pattinare sul ghiaccio e volteggiare con i pattini a due passi dal mare. Per i più piccoli giostre e giochi, mentre un grande tendone sulla Rotonda del Grand Hotel accoglie un’area spettacoli dove i giorni festivi e prefestivi e per tutto il periodo delle vacanze di Natale si susseguono animazione e spettacoli sia gratuiti che a pagamento per tutti. Luminarie e decorazioni natalizie rendono l’atmosfera ancora più suggestiva, mentre le mascotte più amate si fanno fotografare con i bambini.

L'accesso in pista e il noleggio pattini sono a pagamento.

Orario apertura villaggio e pista di pattinaggio: feriali 14.30 – 22.00; festivi e prefestivi e vacanze scolastiche 10.00 – 13.00 / 14.30 22.00. Info: 3356288262



24, 26, 31 dicembre 2022; 6, 7, 8 gennaio 2023

Viserba, piazza Pascoli

Wonderland, il Natale a Viserba

Viserba festeggia le festività natalizie con il Villaggio di Babbo Natale e gli Elfi, dove i bambini possono portare le letterine a Babbo Natale.

Quattordici giornate di festa tra dicembre e gennaio, con le bancarelle e le casette di legno dei mercatini artigianali. Nel pomeriggio spettacoli e intrattenimento per tutte le età.

Sabato 24 dicembre Babbo Natale distribuisce i doni, dalle 15 alle 18.

Il Villaggio di Babbo Natale è aperto dalle 10 alle 19.30.



15 - 23 dicembre 2022

Rimini

Oscar della Vetrina

Concorso delle vetrine più belle di Rimini

Nelle settimane che precedono il Natale sarà possibile ammirare accattivanti vetrine natalizie che saranno valutate dagli studenti dell'Istituto Versari Macrelli di Cesena. I ragazzi visiteranno il centro storico e i Borghi di Rimini per premiare la vetrina natalizia più bella.

Info: 0541.670306



16 dicembre 2022 - 7 gennaio 2023

Rimini – Viserbella, Bagno 53, La Buratella, Via Porto Palos, 77

E' Tendoun

Serate musicali, tombole e tanto altro vi aspettano al bagno 53 La Buratella di Viserbella.

In particolare il 24 dicembre e il 6 gennaio il tendone apre alle 16.30 con la presenza rispettivamente di Babbo Natale e della Befana.

Il tendone è aperto con orario 19.30-24.00 ad ingresso libero, cartelle della tombola a pagamento. Parte del ricavato per il gioco della tombola sarà devoluto a "La Prima Coccola", l'Associazione di volontariato a sostegno dei bambini e delle famiglie ricoverati nel reparto di terapia intensiva neonatale dell'Ospedale di Rimini.



18 dicembre 2022 – 8 gennaio 2023

Rimini, Torre Pedrera – bagno 65

Tendone delle feste

Anche quest’anno a fianco al Presepe di Sabbia di Torre Pedrera verrà allestita una struttura per tutto il periodo natalizio dove alla sera si terranno tombole per grandi e piccoli con tanti fantastici e gustosissimi premi. A cura del Comitato turistico di Torre Pedrera. Ore 21.00



INIZIATIVE DEDICATE AI BAMBINI



mercoledì 21 dicembre 2022

Laboratorio Aperto Rimini Tiberio

Aspettando Natale

Letture a cura dei lettori volontari della Biblioteca per bambini dai 3 ai 6 anni

Ore: 16.30. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria al numero 0541704485.



venerdì 23 e martedì 27 dicembre 2022

Rimini, Castel Sismondo

Il Clown dei Clown: Fellini spiegato si bambini

Spettacolo di e con Mirco Gennari dedicato ai bambini dai 6 anni in su.

Prenotazione obbligatoria (max. 30 bambini)

Ingresso gratuito per i bambini, adulti accompagnatori: 5 € con possibilità di visitare il Museo durante lo spettacolo. Orario: venerdì 23 ore 17 e martedì 27 ore 11. Info: 0541 793781



venerdì 23 dicembre 2022

Rimini, Museo della Città

Laboratori per bambini

Di Animali Fantastici e Quadri Magici

Un gatto arrivato da Parigi visita il museo. Ha con sé una valigia dalla quale escono ombre e suoni misteriosi. É un grande esperto di arte ed è a caccia di quadri con poteri straordinari.

Gli animali dei dipinti sono animati con storie fantastiche, immagini e puppets!

A cura di Cristina Sedioli

Ore 16.30 - Durata 1 ora e 30 min. Per bambini da 3 a 6 anni

Costo: 5 €, per un massimo di 20 bambini, prenotazione obbligatoria

Info: 0541 793851



MERCATINI DI NATALE



Dal 26 novembre 2022 all’8 gennaio 2023

I caratteristici Mercatini Natalizi vi aspettano nel centro storico di Rimini e al mare per tutto il mese di dicembre e fino all'Epifania. Per le vie del centro storico addobbato a festa si potranno trovare tipici prodotti artigianali, decorazioni, dolciumi e le idee regalo più originali per il Natale.



Mercatino dei Sogni di Natale: fino a domenica 8 gennaio 2023

nel cuore della città, in via Poletti adiacente alla Piazza dei Sogni ed al Museo Fellini, le tradizionali casette di legno ospiteranno lavori artigianali veri, tipicamente natalizi, pezzi unici prodotti da maestri del rame e dell'argento, dell'argilla e terracotta, del legno, dei tessuti, della ceramica e del vetro. Saranno proposti anche dolci natalizi, i tradizionali prodotti di canapa ed i vini del progetto RiminiRebola. A cura di CNA Rimini. I più piccoli saranno accolti dalla giostra francese con i suoi cavalli.

Orario: dal lunedì al venerdì 9 - 13 / 15 - 20; sabato 9 - 21.30; domenica e festivi 10 - 21.

Info: 0541 760293



Fiera degli Alberi di Natale: dall'11 al 24 dicembre 2022

al Ponte di Tiberio è possibile acquistare veri alberi di Natale e piante natalizie



Fiera di Natale: dal 15 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023

in Piazza Tre Martiri si svolge il tradizionale, ricco mercato natalizio con vendita di tipici prodotti artigianali, decorazioni, dolciumi e originali idee regalo



Fiera di Natale: dal 19 al 24 dicembre 2022 con l’esclusione delle giornate del mercoledì e del sabato, in cui si svolge il mercato settimanale

in c.so d'Augusto e via IV Novembre, il mercatino natalizio si svolge nel cuore del centro storico con stand di tipici prodotti artigianali, oggettistica varia e articoli da regalo.



Mercatino di Natale a Viserba: 24-26 dicembre, 6-7-8 gennaio 2023

In Piazza Pascoli a Viserba torna il villaggio del Natale con i suoi sfavillanti Mercatini di artigianato.



PRESEPI



dal 1° dicembre all’8 gennaio 2022

Rimini, via Maffei, 11

Presepe artigianale: l'opera meccanica di Alberto Minelli

Il signor Alberto Minelli apre la sua abitazione a chi volesse visitare i suoi presepi meccanici. Tre diverse installazioni, realizzate in 3 stanze separate, un presepe meccanico principale di grandi dimensioni, ed altre due creazioni che celebrano il Natale, una sugli antichi mestieri, l'altra che rappresenta un borgo cittadino. Per visitarlo prenotare ai numeri 0541 390693 (ore pasti) - 320 6920653 Ingresso gratuito



dal 3 dicembre 2022 al 9 gennaio 2023

Mercato Centrale Coperto di Rimini

Presepe Gualtieri al Mercato Coperto

Il Consorzio Operatori Mercato Centrale Coperto ospita, per il secondo anno consecutivo, all’interno del reparto ortofrutta, un Presepe realizzato dalla Famiglia Gualtieri per valorizzare un luogo di tradizione come il Mercato Coperto attraverso un simbolo delle Festività Natalizie.

Orario: 7:00-19:45. Ingresso libero



dall'8 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023

Rimini, Piazza Cavour 31

Presepi dal mondo

La Caritas - Migrantes e le principali comunità d’immigrati della diocesi di Rimini promuovono la "Mostra dei presepi dal mondo”, una mostra da vedere ma anche un viaggio da fare per incontrare le varie comunità di immigrati che vivono a Rimini e che hanno preparato il loro presepe da presentare alla città. Si potranno ammirare Natività del Senegal e della Nigeria, del Perù, dell’Equador e del Venezuela, ma anche della Cina, dell’Ucraina, della Romania e dell’Albania, solo per citarne alcune.

Un’occasione di riflessione, conoscenza e interscambio religioso e culturale che viene proposto alla città al fine di accrescere il sentimento di fraternità.

La mostra sarà inaugurata giovedì 8 dicembre e rimarrà aperta il sabato, la domenica e i giorni festivi fino all’Epifania.



dall'8 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023

Ponte della Resistenza - Rimini San Giuliano Mare

Presepe luminoso, addobbi ed Epifania sul Ponte dei Miracoli

Il ponte della Resistenza, dove si dice che Sant’Antonio predicò ai pesci, viene addobbato per tutto il periodo natalizio con capesante, simbolo dei Cristiani, decorate con espressioni augurali in diverse lingue, un'iniziativa multiculturale in ricordo di Davide Farinella.

Sul ponte è allestito un presepe luminoso realizzato da Salvatore Federici, con sagome di ferro illuminate e una Natività in legno policromo sagomata dal Cantiere Navale Carlini. Momento clou il 6 gennaio con la rappresentazione 'Epifania sul Ponte', con il corteo navale e l'adorazione dei Re Magi lungo il porto canale.

L’iniziativa è a cura dell’Associazione Ponte dei Miracoli in collaborazione con le associazioni della Marineria di Rimini. Info: 340 3835567



8 dicembre 2022 – domenica 8 gennaio 2023

Rivabella di Rimini, Piazza Adamello

Il Presepe marinaro a Rivabella

A Rivabella, il Presepe Marinaro a grandezza d’uomo con gli abiti cuciti dalle signore del luogo è allestito in piazzale Adamello accanto alla tradizionale casetta di Babbo Natale. Il 6 gennaio arriva anche la Befana che distribuirà regali a tutti i bambini. A cura del Comitato turistico di Rivabella.



17 dicembre - 6 gennaio 2023

Darsena di Rimini, via Ortigara, 80 - Rimini San Giuliano Mare

Presepe in Darsena

Anche quest'anno, gli esercenti e le associazioni di San Giuliano Mare di Rimini, propongono l'iniziativa in memoria di Tete Venturini, ospitata dal Marina di Rimini, dove viene allestito un presepe galleggiante sulle barche storiche di Vele al Terzo Rimini. La rappresentazione della natività viene riprodotta in una coreografia ispirate alla marineria a memoria dei dispersi in mare. Ingresso libero



17 dicembre – 8 gennaio 2023

Viserba di Rimini

La stradina dei Presepi

Lungo il percorso pedonale Elio Pagliarani, davanti al porticciolo di Viserba, vengono allestiti presepi dei più svariati generi, da quelli fatti dai bambini a quelli artistici in terracotta, che possono essere ammirati per tutto il periodo delle festività.



da giovedì 22 dicembre 2022 a domenica 8 gennaio 2023

Rimini, Arco d'Augusto

Un Presepe per la Città

Tradizionale Presepe del Centro Zavatta, che rappresenta la natività nel cuore del centro storico e viene organizzato con il contributo degli operatori dell'Associazione e con il coinvolgimento delle persone che frequentano le attività formative e sociali.

La natività è allestita come da tradizione nella splendida cornice dell’Arco d’Augusto, dove rimarrà in esposizione fino al weekend successivo all’Epifania.

Inaugurazione giovedì 22 dicembre alle ore 11.00, alla presenza del Vescovo.

Info: 0541 367121 (Associazione Sergio Zavatta Onlus)



dal 23 dicembre all’8 gennaio 2023

Rimini, Spiaggia di Torre Pedrera, bagno 65

Presepe di sabbia a Torre Pedrera

Sulla spiaggia di Torre Pedrera torna il tradizionale Presepe di sabbia che rappresenta una Natività classica in un’ambientazione tipicamente marinara, realizzata interamente con sabbia e acqua (10mt x 4mt). Anche quest'anno gli scultori della sabbia assieme allo staff del Comitato Turistico locale hanno voluto mantenere la tradizione per stupire adulti ma soprattutto bambini.

Il presepe sarà inaugurato venerdì 23 dicembre, ma nelle giornate precedenti, a partire dal 9 dicembre, in spiaggia nelle ore di luce, si potranno ammirare gli scultori all’opera.

Orario: 9 – 18.30 circa



24 dicembre 2022

Viserba

Presepe vivente a Viserba

rappresentazione teatrale e musicale del presepe vivente realizzato dai bambini della Parrocchia S. Maria di Viserba mare in piazza Pascoli a Viserba. In caso di maltempo sarà rappresentato in chiesa. Ore 21.30



26 dicembre – 30 dicembre 2022 e 2 – 8 gennaio 2023

Viserbella di Rimini

Presepe Marinaro al Museo E' Scaion

Ad accogliere i visitatori del museo, il tradizionale Presepe Marinaro, con la Natività allestita su una battana, la tipica barca dal fondo piatto dei pescatori locali.

Orario: 15 – 18 Ingresso a offerta libera