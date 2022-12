Calcio giovanile: duecento bambini protagonisti della festa di natale del San Lorenzo

Sport

Riccione

| 12:37 - 19 Dicembre 2022



Una grande festa a coronamento di un avvio di stagione fantastico: è quella che si è tenuta domenica 18 al campo di via Bergamo e ha visto protagonisti gli oltre 200 bambini del settore giovanile del San Lorenzo.



Una mattina di calcio e divertimento perfettamente organizzata dalla società del Presidente Vagnini e dai due neo responsabili del settore giovanile Alessandro Manzaroli e Matteo Ortalli.



“E’ stata una giornata speciale per tutti noi – commentano Manzaroli e Ortalli – che ha chiuso in modo perfetto questi primi quattro mesi di attività davvero intensi e ricchi di soddisfazioni”.



Soddisfazioni che arrivano dai numeri in crescita esponenziale ma non solo. “A luglio non pensavamo neanche lontanamente di poter raggiungere così tante iscrizioni – commentano i due responsabili – ma quello che più ci rende orgogliosi è il sostegno e il supporto avuto dalle famiglie, questo ci ha permesso dar vita ad un progetto come immaginavamo noi: i bambini al centro di un ambiente sano e giocoso senza tralasciare l’aspetto tecnico e la salute dei ragazzi”.



La festa sul campo principale di via Bergamo ha visto i ragazzi del settore giovanile (dal 2010 al 2017) sfidarsi in mini tornei divisi per età sotto gli occhi attenti dello staff tecnico, delle decine di genitori presenti sulle tribune e dell’Assessore allo Sport Simone Imola che ha portato il saluto dell’Amministrazione: “E’ il mio primo Natale da Assessore allo sport e come amministratore. Per me queste feste sono una piacevole abitudine avendo giocato a calcio fin da piccolo, per questo mi sento a casa. Nel fare gli auguri a tutti i ragazzi iscritti alla Polisportiva San Lorenzo vorrei sottolineare quanto sia importante fare sport, ma voglio anche ricordare come lo sport sia soprattutto divertimento. In queste realtà si costruiscono importanti amicizie per questo invito le famiglie a far vivere ai ragazzi sempre lo sport con serenità”.

Dopo il saluto finale e la doccia, atleti e famiglie hanno partecipato al rinfresco organizzato dalla società e si sono scambiati gli auguri.



L’attività del settore giovanile proseguirà regolarmente fino a giovedì 22 poi le meritate ferie natalizie e la ripresa fissata per il 9 gennaio: “Ora stacchiamo un po’ ma siamo già con la testa al 2023 – concludono Manzaroli e Ortalli – un anno in cui puntiamo a migliorarci e a mettere in campo nuove iniziative, calcisitiche e non, rivolte ai ragazzi. In questo sarà fondamentale il supporto del Sanlo Team, un gruppo di genitori volontari con cui ci incontriamo periodicamente per confrontarci e prendere spunti per migliorare tutto quello che facciamo”.