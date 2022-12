Riccione, dragaggio della darsena e del canale del porto: approvato il progetto

Attualità

Riccione

| 12:18 - 19 Dicembre 2022

Porto di Riccione - foto Casalboni.

La giunta comunale di Riccione ha approvato i lavori di dragaggio della darsena di ponente e del canale portuale dall’imboccatura sino al ponte stradale di via D’Annunzio.

La spesa prevista è di circa 90mila euro ed è interamente coperta da un contributo economico concesso dalla Regione Emilia Romagna per il mantenimento di idonei fondali.

Il materiale che verrà raccolto attraverso gli scavi sarà sommerso nelle apposite aree marine autorizzate e poste a circa sei miglia dalla costa. L’intervento di dragaggio del porto rientra tra i lavori necessari ed urgenti programmati dall’amministrazione comunale di Riccione per il triennio 2022/2024. I lavori verranno eseguiti già nel 2023.