Rimini, bloccata l’importazione di migliaia di capi di abbigliamento non conformi

Cronaca

Rimini

| 12:04 - 19 Dicembre 2022

La merce sequestrata.

Circa 7000 capi di abbigliamento pronti per la vendita, sequestrati dall’Agenzia delle Dogane di Rimini. I funzionari hanno verificato 800 scatole provenienti dalla Cina e destinati ad un importatore locale. Una parte della merce non aveva indicazione riguardante l’origine. I 181 colli con i pezzi non conformi sono stati sequestrati.

La merce potrà essere regolarizzata dalla ditta importatrice, la quale è stata sanzionata ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legge n. 135 del 25.09.2009.



“L’azione dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (ADM) di Rimini” si legge nella nota stampa “testimonia l’attenzione costante a tutela dei consumatori e nel garantire la sicurezza nella circolazione delle merci importate ai fini della commercializzazione.”