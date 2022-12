Rimini, pesci dell'Adriatico sulle locandine di grandi film

Eventi

Rimini

| 11:50 - 19 Dicembre 2022

Amarcord versione 'Nuovo cinema adriatico'.

Chi l’ha detto che i pesci sono tutti uguali e inespressivi? I fotografi riminesi Paritani (Roberto Pari e Sergio Tani) sono andati proprio in pescheria a fare i casting per dare vita ad un’idea artistica originale e ironica che si è tradotta nella ricostruzione dei frame dei film più famosi e amati dal grande pubblico con dei protagonisti d’eccezione, i pesci del nostro mare: mazzole, granchi, canocchie, sardine sono gli attori principali sui mini set ricostruiti restando il più possibile fedeli alle scene originali.



I personaggi sono stati scelti in pescheria con un’accurata ricerca dei soggetti e delle espressioni più adatte. Un lavoro che ha richiesto ore di preparazione, dalla costruzione dei modellini all’installazione degli “attori” sulla scena, dall’illuminazione allo scatto, fino ad ottenere un risultato così perfetto da sembrare un fotomontaggio.



Giovedì 22 dicembre alle ore 17.30, nella sala della Cineteca del Comune di Rimini, verrà presentato il libro fotografico di Paritani che racchiude questi set particolari di alcuni capolavori della cinematografia mondiale: “Nuovo Cinema Adriatico” NFC edizioni. Conduce l'incontro Annamaria Gradara.