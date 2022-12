Teatro per le scuole sold out al CorTe di Coriano

Attualità

Coriano

| 11:41 - 19 Dicembre 2022

Scolaresche a teatro.

È sold out la stagione di teatro in matinée dedicata alle scuole. Trecento bambini dai 3 agli 8 anni hanno riempito nelle prime due giornate in calendario il 21 e 22 novembre il teatro CorTe di Coriano. La stagione teatrale della compagnia Fratelli di Taglia dedicata ai più piccoli da molteplici anni si snoderà per tutto l’inverno fino a primavera inoltrata, il 4 maggio sarà l’ultimo appuntamento. Una rassegna corposa, dopo quasi tre anni di forzata interruzione causa le restrizioni alle scuole per pandemia, costituita da 11 repliche, la prossima in calendario il 21 dicembre con la Compagnia ATGTP del Teatro Giovani per ‘Federico Condottiero e la Città ideale’. Non solo da Coriano ma anche San Giovanni in Marignano, Riccione, Rimini, Misano, Sassofeltrio provengono i bambini e gli alluni delle scuole dell’infanzia, elementari e medie di età compresa tra i 3 e i 14 anni.



“Non appena le scuole hanno riaperto e ripreso una attività didattica regolare - spiegano i Fratelli di Taglia - abbiamo consegnato la nostra programmazione dei matinée alle direzioni didattiche di Coriano per poi estenderlo fuori Comune. Aperte le prenotazioni in ottobre, nell’arco di due settimane ogni spettacolo ha registrato il tutto esaurito, con l’aggiunta di una replica per accontentare il più possibile le classi che volevano aderirvi. Questo dimostra la voglia di ritornare a teatro da parte delle scolaresche e degli insegnanti, perché l’emozione dello spettacolo dal vivo, il confronto con gli attori a fine spettacolo, i temi trattati che poi si possono discutere e approfondire in classe, fanno del Teatro Ragazzi un’esperienza irrinunciabile, di crescita, quasi una materia aggiunta, che insieme a tutto il programma scolastico contribuisce alla formazione di ogni alunno”.



“Il ritorno alla normalità per i nostri bambini e studenti - afferma l’assessore alla Scuola e ai Servizi Educativi del comune di Coriano, Paolo Ottogalli - è una grande soddisfazione non solo per gli insegnanti ed educatori ma anche per chi amministra. Ecco perché, oltre al felice debutto dei matinée e al sodalizio collaudato con i Fratelli di Taglia, è in fase di gestazione l’avvio di laboratori teatrali dentro la scuole. Invertiamo quindi il percorso con gli attori che entrano in classe mantenendo sempre le uscite a teatro. Anche il Municipio mantiene aperte le sue porte agli studenti. Il 21 dicembre le classi quarte della scuola primaria “Don L. Milani” di Ospedaletto dopo il matinée a teatro, preceduto da una visita al castello malatestiano, verranno in Comune per un percorso di educazione civica”.