Rimini, Piano Trasparenza e Prevenzione Corruzione: suggerimenti e proposte entro la fine dell'anno

Attualità

Rimini

| 10:56 - 19 Dicembre 2022

Immagine di repertorio.

Entro la data del 31 dicembre 2022 tutti i cittadini e le associazioni interessate ad inviare eventuali suggerimenti e proposte all’aggiornamento annuale del Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2023/25 possono farlo inviandole qui







La Legge 6 Novembre 2012 n. 190 ‘Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione’, prevede l’obbligo per tutte le Pubbliche Amministrazioni di dotarsi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.







Qui si può trovare il testo del Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2022-2024, in vista dell’aggiornamento annuale per il triennio 2023-2025 l’Amministrazione comunale intende raccogliere suggerimenti e proposte di cittadini e associazioni, da valutare prima della redazione dell’aggiornamento dei Piani.





Considerata la natura dei piani, che al di là dell’aggiornamento obbligatorio da effettuarsi annualmente entro il 31 gennaio, possono in ogni momento essere migliorati ed adeguati, i cittadini potranno formulare le proprie proposte anche successivamente alla loro adozione e senza termini di scadenza.