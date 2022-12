Rimini, il ladro nelle lavanderie colpisce ancora, nuovo colpo in via Covignano

Cronaca

Rimini

| 09:33 - 19 Dicembre 2022

Archivio.

Ama le lavanderie e colpisce al mattino, il ladro seriale che ruba le banconote delle macchinette cambia gettoni. L'utimo episodio risale a domenica mattina (18 novembre), quando, questa volta è stato depretato il negozio di via Covignano a Rimini. Con la solita tecnica, il ladro scassina lo sportello della gettoniera con un cacciavite e scappa con le monete. L’episodio non è che l’ultimo di una lunga serie, in un mese sono almeno quindici i colpi messi a segno. (Vedi notizia). Nel frattempo i titolari delle lavanderie a gettoni si ritrovano non solo con l'ammanco di cassa, ma anche una serie di danni da aggiustare.